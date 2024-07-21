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夜釣小管船剪漁網救罕見2頭欖蠵龜 送澎湖漁業生物研究中心收養

望安天秤星號夜釣小管船，出海遇見漁網纏繞海龜立即救援。（許曉珮提供）

望安天秤星號夜釣小管船，出海遇見漁網纏繞海龜立即救援。（許曉珮提供）

2024/07/21 10:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕望安鄉夜釣小管船天秤星號，昨（20）日出海夜釣小管，甫出海就在水垵西港外，發現2頭海龜被漁網纏繞，在海面上漂流，立即用船上掛鉤將漁網拉起，並在船上剪斷漁網救龜，同時立即將船調頭疾駛回港，交由安檢人員，今（21）日一早緊急送回澎湖漁業生物研究中心附設傷病龜收容中心安置收養，2頭海龜是罕見的欖蠵龜品種。

根據了解，天秤星號夜釣小管船，20日出港準備釣小管，卻在出港不久，就發現2頭海龜在水面探頭，眼尖的船員，看到牠們身上有網子纏繞，因此準備幫海龜處理身上的漁網，以掛鉤拉近後，又發現海龜身上傷痕累累，就算剪掉網子放生可能也活不了，所以當機立斷就把海龜先載進港，通報安檢所來處理，然後再依原定計畫出港釣小管。

安檢所接獲通報後，知道海龜受傷了，還請消防局救護車支援載運，剛好澎湖漁業生物研究中心海龜專家陳久林，正在望安島執行綠蠵龜產卵研究調查，立即前往支援，發現是2頭罕見珍貴的欖蠵龜，體長40公分，為亞成龜，澎湖傷病龜收容中心成立以來，每年僅發現個位數欖蠵龜，此次卻一口氣發現2頭，令研究人員相當振奮。

陳久林初步檢視，1頭欖蠵龜背部一片盾甲脫落，另一頭則被網具割傷兩側前肢，傷勢都相當嚴重，研判網具纏繞已有一段時間，長期未進食的結果，也讓海龜顯得體弱，都需要進行安置治療，因此今日一早就搭船送回馬公，直接進入澎湖漁業生物研究中心傷病龜收容中心，展開全方位治療。

幸運獲救的2頭欖蠵龜，為珍貴稀有海龜品種。（許曉珮提供）

幸運獲救的2頭欖蠵龜，為珍貴稀有海龜品種。（許曉珮提供）

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