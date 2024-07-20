天母啤酒節連嗨2天！萬人KTV熱唱 麋先生、宇宙人壓軸演出

「2024天母啤酒節」首創萬人KTV，由DJ播放各式經典歌曲，民眾可上前到open mic歡唱區面對觀眾開唱。（記者林承鴻攝）

2024/07/20 19:02

〔記者林承鴻／台北報導〕「2024天母啤酒節」主場活動週末兩天在天母運動公園登場，現場首發12款精釀啤酒，還有限定販售的天母味「啤酒入菜」、「啤酒搭餐」，連續2晚分別由麋先生、宇宙人壓軸演出。今年首創「萬人KTV」，由DJ播放各式經典歌曲，民眾可上前到「open mic歡唱區」面對觀眾開唱。現場還有約90攤異國人氣啤酒、美食店家攤位。

台北產業發展局局長陳俊安說，今年的活動亮點是萬人KTV，由專業DJ操刀，精選KTV排行榜前30名華語金曲、西洋告示牌及韓流歌曲，邀請民眾到open mic歡唱區熱力開唱。今年共推出12款國內首發精釀啤酒，以及來自14個國家地區共30款風味啤酒。

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喝啤酒配美食，現場販售7道「啤酒入菜」特色料理及22種「啤酒搭餐」組合，精選天母在地店家限量販售，還有約90攤異國人氣啤酒、美食店家攤位。台菜餐廳「女娘的店」以啤酒入菜推出限定啤酒紅槽肉；正宗墨式料理「Eddy's Cantina 艾迪墨西哥餐廳」推出最適合夏日的鮮釀啤酒。

「2024天母啤酒節」活動時間從下午2點到晚上10點，陳俊安說，這是天母啤酒節第3年舉辦，去年有23萬人參加，雖然活動第一天下午很熱，但傍晚過後氣溫降低，相信人潮會很踴躍，有信心2天活動參加人次可以超越去年。

民眾可加入天母商圈官方LINE帳號（@tmtm）入手「啤酒護照」，於天母100間在地特約店家出示即可享天母啤酒節限定優惠，單筆消費滿200元還可以抽雙人沖繩來回機票等大獎。

北市府提醒，參加「2024天母啤酒節」酒後不駕車，建議搭乘大眾運輸工具到天母運動公園，如需代駕服務，活動與55688代駕、台灣代駕合作，推出主場活動限定優惠方案。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「2024天母啤酒節」7月20日、21日在天母運動公園登場，現場首發12款精釀啤酒，還有約90攤美食及啤酒攤位。（記者林承鴻攝）

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