中正橋水源快匝道封閉首日 汽車「誤闖機車專用道」直擊

左方計程車誤闖中正橋機車專用道。（記者林承鴻攝）

2024/07/20 18:03

〔記者林承鴻／台北報導〕中正橋新北往台北方向銜接水源快速道路匝道今天（20日）開始封閉，同時啟用機車專用道，機車可自由選擇走主線車道或專用道。記者現場觀察，改道首日出現多部汽車誤闖機車道，另許多車輛違規變換車道，而機車絕大多數仍行駛主線車道，車流大致順暢。

記者中午時分現場觀察約半小時，至少目睹5輛汽車誤闖機車專用道。現場義交無奈地說，儘管有標誌，但汽車駕駛人可能不知道水源快速道路匝道已封閉，以為改由機車專用道通行；或根本沒在看標誌和標線，才會誤闖。

請繼續往下閱讀...

記者實測全程靠右行駛機車專用道，除了上橋與往光復街車輛交織，一路上大致順暢，但下橋時被右轉廈門街114巷車輛堵住，無法直行，必須變換車道。

記者詢問義交，他說，他的工作是要引導機車行駛專用道，不過絕大多數機車均直行主線車道下橋。值得注意的是，不少機車到了專用道與主橋分離處才變換車道，推測可能不知道專用道通往何處，顯示現場標誌與標線設計有缺失。

「標線改造台灣路」主編劉冠頡指出，汽車誤闖機車專用道一定是因為設計不夠明確，他說專用道鋪面不應該用同一種顏色，並建議主線車道與機車專用道間可改劃穿越虛線，讓駕駛知道該處劃分主線車道與其他車道。

台灣機車路權促進會副理事長、「企鵝交通手札」粉絲專頁創辦人吳祥瑀說，上橋處指標牌面應明確標示車道車種跟方向，讓用戶人知道應該開哪一條車道。

劉冠頡說，機車道改成真正的慢車道會比較好，禁止50cc以上機車進入，未來人行道開放，就不會有行人與自行車爭道的狀況發生。

中正橋機車專用道20日啟用，有數台汽車誤闖專用道。（記者林承鴻攝）

中正橋機車專用道20日啟用，機車多維持行駛主線車道，但不少車輛直到橋面分岔處才切換車道。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法