為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蛇進竹筒泡水消暑？ 溪頭園區：獵食青蛙啦

溪頭園區赫見紅斑蛇溜進有積水的竹筒內，讓遊客誤以為是要泡水消暑。（「森林邦」提供）

溪頭園區赫見紅斑蛇溜進有積水的竹筒內，讓遊客誤以為是要泡水消暑。（「森林邦」提供）

2024/07/20 14:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，暑假吸引遊客避暑參與「夜觀」，近日觀察到園內無毒的紅斑蛇，竟溜進竹筒裡泡水，讓遊客以為是在消暑；溪頭園區則解釋，園內的艾氏樹蛙會在有積水的竹筒內棲息產卵，因而吸引蛇類獵食，由於夏天較有蛇出沒，提醒遊客入園應走在步道上，以免與蛇相遇。

承辦溪頭「夜觀」的在地業者「森林邦」表示，夜間觀察溪頭森林生態，有時會有意外收獲，例如看見白鼻心覓食等，最近園內則發現一條紅斑蛇，竟溜進有積水的竹筒裡，讓遊客以為是天氣熱在消暑，但實際上蛇類是在竹筒內尋找有無青蛙可獵食，只是當時竹筒僅有積水，蛇鑽進去後積水滿溢，才會乍看猶如在泡水。

溪頭園區表示，園內設有竹筒方便艾氏樹蛙繁衍，由於青蛙產卵需要水，竹筒在累積雨水後就成了最佳繁殖地，且樹蛙下蛋後還會在竹筒護幼，因而吸引蛇類上門「光顧」，這也是食物鏈的一環，另因園區屬於戶外環境，夏天較會有蛇，因此「夜觀」也都要求「團進團出」確保安全，白天遊客只要循著步道行走，就能避免遭遇蛇類。

南投水沙連社大生態講師沈揮勝表示，紅斑蛇沒有毒性，但有些生性較凶，會咬人，紅斑蛇體長通常小於100公分，但最大個體可長達150公分，一般蛇類遇到人會害怕躲起來，民眾只要不主動驚擾，就能相安無事。

溪頭園區有紅斑蛇溜進有積水的竹筒內，乍看猶如泡水消暑，但實際上是為了獵食在竹筒內棲息的青蛙。（「森林邦」提供）

溪頭園區有紅斑蛇溜進有積水的竹筒內，乍看猶如泡水消暑，但實際上是為了獵食在竹筒內棲息的青蛙。（「森林邦」提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《南投》伊達邵停車場改建 8/21起封閉
2023/08/16 05:30

《南投》伊達邵停車場改建 8/21起封閉
全台森林遊樂區納擴大禁菸對象 溪頭對癮君子有「法」可罰
2023/12/17 15:20

全台森林遊樂區納擴大禁菸對象 溪頭對癮君子有「法」可罰

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
溪頭園區納入全面禁菸 有「法」可罰
2023/12/18 05:30

溪頭園區納入全面禁菸 有「法」可罰
深夜胖蛇「緊貼」紗窗 揭簾撞見民眾大叫驚逃
2023/08/16 16:54

深夜胖蛇「緊貼」紗窗 揭簾撞見民眾大叫驚逃

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播