蛇進竹筒泡水消暑？ 溪頭園區：獵食青蛙啦

溪頭園區赫見紅斑蛇溜進有積水的竹筒內，讓遊客誤以為是要泡水消暑。（「森林邦」提供）

2024/07/20 14:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，暑假吸引遊客避暑參與「夜觀」，近日觀察到園內無毒的紅斑蛇，竟溜進竹筒裡泡水，讓遊客以為是在消暑；溪頭園區則解釋，園內的艾氏樹蛙會在有積水的竹筒內棲息產卵，因而吸引蛇類獵食，由於夏天較有蛇出沒，提醒遊客入園應走在步道上，以免與蛇相遇。

承辦溪頭「夜觀」的在地業者「森林邦」表示，夜間觀察溪頭森林生態，有時會有意外收獲，例如看見白鼻心覓食等，最近園內則發現一條紅斑蛇，竟溜進有積水的竹筒裡，讓遊客以為是天氣熱在消暑，但實際上蛇類是在竹筒內尋找有無青蛙可獵食，只是當時竹筒僅有積水，蛇鑽進去後積水滿溢，才會乍看猶如在泡水。

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溪頭園區表示，園內設有竹筒方便艾氏樹蛙繁衍，由於青蛙產卵需要水，竹筒在累積雨水後就成了最佳繁殖地，且樹蛙下蛋後還會在竹筒護幼，因而吸引蛇類上門「光顧」，這也是食物鏈的一環，另因園區屬於戶外環境，夏天較會有蛇，因此「夜觀」也都要求「團進團出」確保安全，白天遊客只要循著步道行走，就能避免遭遇蛇類。

南投水沙連社大生態講師沈揮勝表示，紅斑蛇沒有毒性，但有些生性較凶，會咬人，紅斑蛇體長通常小於100公分，但最大個體可長達150公分，一般蛇類遇到人會害怕躲起來，民眾只要不主動驚擾，就能相安無事。

溪頭園區有紅斑蛇溜進有積水的竹筒內，乍看猶如泡水消暑，但實際上是為了獵食在竹筒內棲息的青蛙。（「森林邦」提供）

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