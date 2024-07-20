台灣茶葉好處多多 台北車站百人體驗茶Spa敷面膜

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天在台北車站舉行「魅力茶薰 六感餐宴 Cooling Tea Spa」活動，邀請來自各地的學生一同品茶、體驗茶Spa敷面膜。 （記者蔡思培攝）

2024/07/20 13:17

〔記者蔡思培／台北報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處今天在台北車站舉行「魅力茶薰 六感餐宴 Cooling Tea Spa」活動，邀請來自日、韓、星、馬、越、泰等國的近百名學生、旅行業者一同品茶、體驗茶Spa敷面膜，將台灣茶推向至世界。

今天活動除邀請各國學生一同體驗茶文化，藝人楊繡惠、鄭仲茵、黃小柔、以及觀光署吉祥物「喔熊」也一同參加，眾人在台北車站大廳品茶，一同用茶葉當面膜敷臉，透過觸覺、視覺、嗅覺、味覺、聽覺和意覺六感體驗台灣茶，療癒身心靈。現場也串聯八卦山松柏嶺地區的茶葉、茶藝，並提供民眾免費試飲茶。

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楊繡惠說，茶的好處眾多，疲勞時可用茶葉泡澡，茶葉也可做成茶葉枕消除疲勞。鄭仲茵也說，台灣寶島有各種特色茶類，可藉今天活動讓大家知道台灣的茶，茶葉除了飲用，還可以當成面膜敷臉保養。

觀光署長周永暉表示，台灣茶在世界非常著名，這次在台北車站推出茶薰六感活動，希望大家在暑假體驗台灣不同的茶。台灣從北到南有不同特色，有生茶、熟茶、烏龍、紅茶等，參山國家公園管理處有用茶敷臉的特色，茶不僅是用眼睛看、鼻子聞、嘴巴嚐，還可用耳朵聽、用心體驗，周永暉說，希望透過此次活動將茶推廣給更多人。

氣象署長程家平今天也到場體驗茶Spa面膜，他說，氣象除可以提供民眾作為旅遊、行程參考，與農業也有很大關係，茶的產出需要特別的環境、氣候與條件，氣象署過去也與農業部簽署合作協定，對於700多個農業作區提供精細氣象資料，希望氣象服務在民眾生活、農業生產都更加便利。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷也邀請國內外遊客到南投松柏嶺茶文化主題館體驗茶薰六感，參山處也與南投縣松嶺茶藝文化協會合作，今年8月將推出三場茶鄉體驗營活動，透過小旅行方式帶領遊客進行茶園巡禮丶茶廠製茶、及茶文化主題館茶薰六感體驗等。

活動邀請各地學生一同品茶。（記者蔡思培攝）

觀光署長周永暉（中西裝者）表示，台灣茶在世界非常著名，這次在台北車站推出茶薰六感活動，希望大家在暑假體驗台灣不同的茶。（記者蔡思培攝）

觀光署吉祥物「喔熊」體驗茶Spa面膜。（記者蔡思培攝）

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