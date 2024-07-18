「桃園好農」走入實體通路 超市上架

市府與楓康超市合作，選在青埔店成立「桃園好農專區」，推廣在地農特產品。 （記者鄭淑婷攝）

2024/07/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「桃園好農」導購行銷網今年五月上線，透過網路行銷桃市農特產品，市府昨宣布從線上走入實體通路，與楓康超市合作選在青埔店成立「桃園好農專區」，首波主推當季綠竹筍，「桃園好農」網也同步促銷，七月底前上網訂購五斤綠竹筍的民眾，前一百五十名免運費。

首波主打當季綠竹筍

「桃園好農專區」首波除了綠竹筍，還上架火龍果等新鮮蔬果，及在地的茶葉、仙草料理包、愛玉手洗包、滴雞精、蛋捲、米等農特產品。

請繼續往下閱讀...

線上同步推促銷活動

副市長蘇俊賓昨於宣傳會場表示，市府攜手楓康超市推廣桃園農特產品，讓民眾能夠買到新鮮的當地、當季食材，減少碳足跡，並讓桃園小農、青農得到更多的支持，專區上架的商品皆為市府嚴選，讓消費者買得安心、吃得放心。

楓康超市總經理余奎儒說，楓康青埔店是桃市第一家店、全國第五十家分店，會持續在桃市展店，推廣更多優秀農特產品給鄉親。

農業局長陳冠義表示，「桃園好農」網五月上線以來，已近六十家農友及農場加入，商品數量達一一一件，並與各賣場等通路合作，行銷桃市的農特產品，搭配「桃園好農專區」在超市上架，線上同步推出綠竹筍促銷活動，更多桃園當季農產品促銷內容可上網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法