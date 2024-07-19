出自同門難評高下！竹縣夏季東方美人茶 銓聖茶葉包辦前4名

新竹縣東方美人夏茶「茶王」徐乾富（左起往右）、鄧智龍、龍耀元、廖俊融4人開心領獎，還有1個夥伴徐振勛今在山上遙遙慶賀，「銓聖茶業」全勝橫掃特等到頭等三共4個大獎。（記者黃美珠攝）

2024/07/19 17:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年度的夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，經過1週的評比後由登記在峨眉鄉的「銓聖茶業」有限公司、來自桃竹苗的5名青農包辦了今年特等到頭等三的前4項大獎，創下這項評鑑有史以來的紀錄。

新竹縣長楊文科和農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振、主審林金池「開獎」前，試喝前4名「打等」好茶時，都忍不住皺著眉疑惑、搖頭地說，這4點參賽者的茶葉香氣、口感等實在難評高下，忍不住還多喝1、2口試圖做出評斷，「開獎」後發現原來是出自1家門，3人一副恍然大悟，異口同聲大嘆「難怪」！

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縣府農業處長傅琦媺說，今年的東方美人夏茶評鑑寫下了最多參賽點（人）數，也是首見從特獎、頭等一、頭等二、以及頭等三都由同一參賽者包辦的紀錄。當楊文科從頭等三開始一路當眾開獎到特等獎時，「銓聖茶業」之名不斷響起，在場其他茶農們也忍不住為他們喝采。

銓聖茶業青農之一廖俊融說，他們共有5人，分別是鄧智龍、徐乾富、龍耀元、徐振勛以及他，是分別來自桃竹苗的茶農，每季處理的面積約40公頃；今天只有徐振勛留在山上管理茶園沒有到場，但第一時間已經獲悉他們橫掃全場的好消息。

楊文科說，東方美人茶的優良茶評鑑已經行之有年，但從2016年起，新竹縣又建立評鑑的初審委員制度，由在地子弟擔任，從過程中可看到委員專業愈來愈高，也為茶產業培育人才。

很多人建議新竹縣辦理全國性比賽，但他認為北埔、峨眉即代表全國，不僅國內出名，也受到日本等國際愛好茶葉的人士喜愛。

楊文科也說，今年參賽點數為近年最高，入等比例為13%，而淘汰率為30.3%，目前全縣茶葉種植面積為394公頃，縣府也鼓勵茶農復育，所以今年的栽種面積又多了3公頃。

至於榮登本屆「茶王」的銓聖茶業，5名青農都是「茶二代」，在採茶過程認識後彼此志同道合，5年前跨縣市共組團隊後就開始參賽，算是茶產業中少見的。廖俊融說，他們平均年紀均在40歲上下，從人力調度、茶園管理、採摘、製茶等理念相近，都分工合作。上週甫在全國賽中獲得特等的佳績，今天又在新竹縣的比賽一舉拿下特等獎、頭等一、頭等二、以及頭等三，大家都很開心，認為這是對團隊的肯定。

這次評鑑的主審、農業部茶及飲料作物改良場作物改良科長林金池說，近年受到氣候影響，製茶的難度提高，不過新竹縣製茶師的技術純熟，因此製茶都有一定的品質，今年參與評鑑的茶呈現Ｍ型化差異，優秀的茶葉「很理想」，不過三花、二花的茶葉相比往年較低，但評審團依舊嚴格把關，確保消費者權益。

「新竹縣長楊文科（右3）、農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振（左3）、北埔鄉農會總幹事莊烘岡（左4）、縣府農業處長傅琦媺（左2），一起跟銓聖茶業3青農，亮出他們拿下特等獎等4項大獎的茶葉「展寶」慶賀。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右2）等試喝特等獎到頭等一、二、三獎時，因為茶香和風味等難分軒輊，一時不知誰的比較好，沒想到最後都是出自銓聖茶業5個青農的手筆。（記者黃美珠攝）

新竹縣長負責揭曉「打等」的各點優良東方美人茶，最後連續4次宣布得獎者是銓聖茶業時，現場響起喝采。（記者黃美珠攝）

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