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梨山佳陽合作農場引進加州蟠桃試種 嚐鮮是時候

佳陽合作農場生產的加州蟠桃。（記者歐素美攝）

佳陽合作農場生產的加州蟠桃。（記者歐素美攝）

2024/07/08 10:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中梨山也可以吃到加州蟠桃！台中市梨山佳陽合作農場引進加州蟠桃試種，今年6月底開始採收，不過，受氣候影響，今年產量少，目前已接近採收尾聲，但再一週，水蜜桃即將上市。

台中市梨山佳陽合作農場是台中市成立最久的合作農場！經理陳婉萍表示，該合作社具有逾50年歷史，早期由父執輩成立，後因部落年輕人都外出工作，沒落了一段時間，5年前，她返鄉承接父親留下的茶園，和弟弟陳智文再度將合作農場經營起來，目前共集結佳陽部落泰雅族族人18人，土地面積約30公頃，種植的農作以茶葉為大宗，其次為水蜜桃、蘋果及李子等，弟弟陳智文擔任理事長，她擔任經理。

3年前，佳陽合作農場開始引進加州蟠桃嫁接種植在原有水蜜桃樹上，目前約有上百棵。陳婉萍說，受氣候影響，加上今年開花期遇上下雨，許多花苞被打落，使得今年產量少、果實也比去年小，6月底開始採收，原本產期應該有3星期，但目前已進入尾聲，預計本週三即採收完畢。

陳婉萍說，加州蟠桃香氣比一般水蜜桃濃郁，育種過程辛苦，因目前仍在摸索試種階段，可能用肥比例還需調整。除了種植茶葉等農作，佳陽合作農場也引進很多新的品種試種。

但試種的品種要等栽種技術成熟後再推廣，陳婉萍指出，配合水土保持及永續經營，合作農場未來也將發展林下經濟，種植山茶。由於社員幾乎都是部落的族人親戚，以合作農場為品牌出品的產品必需具備一定品質，但各自也會透過自己的通路將生產的產品販售至批發市場等，民眾可透過臉書或line訂購佳陽合作農場生產的各式茶葉或果品。

台中市梨山佳陽合作農場引進加州蟠桃試種，目前正值產期。（圖由佳陽合作農場提供）

台中市梨山佳陽合作農場引進加州蟠桃試種，目前正值產期。（圖由佳陽合作農場提供）

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