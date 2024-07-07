新竹尖石泰崗部落水蜜桃 7月中嘗鮮趣

尖石泰崗所產的水蜜桃品種─黃金桃不僅外型金黃，就連果肉也是金黃色的。（記者黃美珠攝）

2024/07/07 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕天氣持續高溫，到新竹縣尖石鄉泰崗部落避暑的遊客越來越多，除有讓人心曠神怡的無敵山景，當地水蜜桃七月中旬也即將進入盛產期，今年產量比去年多，在最近的主力品種「大久保」外，金黃果肉的「黃金桃」、綿密香甜且多汁的「上海蜜」都將陸續出籠，沿路還有青綠色的甜柿，不同於成熟後的橙黃模樣，也是很吸睛。

主力品種大久保 品質很穩定

打力農場蔡小姐表示，泰崗水蜜桃品種很多，大產期間落在每年七月十五日起後十天。最先上市的「大久保」品質很穩定；上海蜜口感更加綿密香甜多汁；黃金桃的甜度跟上海蜜不相上下，大約十二度左右，其金黃色的果肉口感不錯，是許多遊客喜愛的品種。

請繼續往下閱讀...

泰崗蕾莎農場負責人高龍雄說，要挑好吃的水蜜桃，主要得會「察顏觀色」。他說，天氣越來越熱，加上午後雷陣雨，造成果蠅肆虐。雖說農家都有套袋保護，採收時也會過濾已被果蠅叮咬過的，但是來客選購時還是應該先「察顏」確認沒遭病蟲害，再以自己的口感和品嘗時間點來「觀色」。

消費者若要馬上嘗鮮的，就選擇色澤上透紅或透黃的，這表示這顆水蜜桃已經熟透了，通常蒂頭也已經脫落。如果想要帶回家慢慢享用或分送親友，那麼就選八分熟、剛剛採下樹且還保有蒂頭的，這樣可冷藏五到六天，也能在回家後，吃到新鮮口感的水蜜桃。

尖石泰崗蕾莎農場主人高龍雄（左）帶領遊客入園參觀垂掛在枝頭上的水蜜桃。（記者黃美珠攝）

果肉也是金黃色的。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法