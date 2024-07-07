桃園拉拉山水蜜桃公主選拔 里長女兒簡筱娟2度參賽摘冠

桃園市長張善政（左2）偕妻子揭曉「2024年水蜜桃公主」選拔第1名簡筱娟（右3），左1為復興區長蘇佐璽。（記者李容萍攝）

2024/07/07 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕時值桃園復興拉拉山水蜜桃產季，復興區公所利用暑假在上巴陵停車場舉辦「水蜜桃之夜」活動，重頭戲是「水蜜桃公主」選拔，今年共有8名佳麗報名，晚間由桃園市長張善政偕妻子張琦雅揭曉三光里22歲、也是三光里長陳惠陵的女兒簡筱娟脫穎而出，獲得冠軍獎金6萬元，她去年曾參加水蜜桃公主選拔獲得第4名，這次參賽少了首次的緊張如願摘下后冠相當開心。

甫自世新大學公共關係暨廣告學系畢業的簡筱娟，本身熱愛表演和行銷活動，自家種植水蜜桃的她，希望未來幫助家鄉農民把優質的農特產品行銷出去，帶動部落觀光產業，讓更多人愛來復興區遊玩；其他得獎名單：第2、3名為同為16歲的吳頌恩、虎宇庭，第4名蘇姵綺，第5名曾婕妤，第6名戴芷怡、羅佳馨、林君。

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會中也頒獎今年的水蜜桃評鑑結果，兩項最大獎分別是「水蜜桃王」邱永生、「甜度王」黃正勇。

張善政表示，復興區四季各有特色，夏季水蜜桃更是桃園特產之一，復興區拉拉山水蜜桃之夜是在地鄉親每年最期待的活動之一，今年除評鑑出本屆「水蜜桃王」，同時也選拔出「水蜜桃公主」，每位參選佳麗皆外表亮眼且才華洋溢，也都是拉拉山的驕傲，市府會持續挹注資源推廣復興區水蜜桃，讓所有人都能品嘗到美味的桃園水蜜桃。

張琦雅今年也號召善心企業代表和學校團體捐助10萬元善款，照顧復興區弱勢家戶，捐款人包含天晟醫療機構創辦人暨董事長張育美、昇捷建設董事長梁慧琪、泰國曼谷僑領代表董事長林來好、台大醫學院學士後護理系助理教授陳真美。

復興區長蘇佐璽、復興區民代表會主席張倉豪回贈感謝狀表示，在地鄉親的期許是帶領復興區所會不斷前進的動力，並感謝立委盧縣一、桃園市議會副議長李曉鐘、秘書長杜淑卿、市議員王仙蓮、李柏坊、周玉琴、徐玉樹、陳美梅、陳瑛、葉明月、詹江村、簡志偉、蘇偉恩、市府社會局長陳寶民、農業局長陳冠義、原民局長陳姿伶、觀旅局長周柏吟、體育局長許彥輝、婦幼局長杜慈容，以及復興區民代表會主席張倉豪等均出席活動，對於復興區農產行銷上的支持。

桃園市復興區「2024年水蜜桃公主」選拔第1名簡筱娟。（記者李容萍攝）

「2024年水蜜桃公主」選拔頒獎。（記者李容萍攝）

「2024年水蜜桃公主」選拔頒獎。（記者李容萍攝）

水蜜桃評鑑結果、「甜度王」黃正勇。（記者李容萍攝）

水蜜桃評鑑結果「水蜜桃王」邱永生抱走大獎。（記者李容萍攝）

張善政的妻子張琦雅（右6）今年也號召善心企業代表和學校團體捐助10萬元善款，照顧復興區弱勢家戶。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政偕妻子張琦雅推廣香甜多汁的拉拉山水蜜桃。（記者李容萍攝）

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