蕭美琴肯定農業部農產加工 與時俱進行銷全世界

副總統蕭美琴今天出席宜蘭頭城鎮農會「頭圍農驛品牌館」開幕活動。（記者王峻祺攝）

2024/07/20 12:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕副總統蕭美琴今天出席宜蘭頭城鎮農會「頭圍農驛品牌館」開幕活動，致詞時肯定農業部近年對於農產加工的努力及付出，運用創新等多元方式，將果乾等加工品完整呈現給消費者，與時俱進行銷至全世界。

頭城鎮農會在農業部補助下，斥資1200萬元改建舊穀倉為農驛館，整合農業一級生產、二級加工及三級銷售，並加入農業創新發展及食農教育等服務，其中還推出地方盛產的黃金茂谷柑霜淇淋，試營運不到20天，銷售上千隻，成功打響知名度。

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蕭美琴今天受邀為農驛館剪綵，致詞時表示，農會長期以來對地方農村發展扮演關鍵角色，農會在與時俱進過程中，結合傳統農業生產、旅遊及食品加工，展現豐富多樣的產品，感謝農業部這幾年對農產加工的付出，用多元創新方式呈現給所有消費者。

蕭美琴說，我們希望農產品不只有台灣人吃得到，更能行銷全世界，這幾年也看到許多好成績，以前總統府接待外賓送禮，都是送花瓶跟茶杯，就任副總統後改送農產品，因搭飛機不方便帶，於是以果乾等農產加工品為主，獲得外賓讚許「勁好吃」，期望未來農會與農友繼續協力合作，擴大國際市場。

蕭美琴指出，農會在傳統農村扮演的角色中，不只輔導農民，更是協助提升整體農村發展，感謝中央、地方所有團隊的支持，以過去在花蓮服務10年經驗，農村對台灣整體發展非常重要，希望每一個台灣人都能認識農村，並在農產行銷過程中，結合旅遊及食農教育，讓我們知道食物從哪裡來，才能吃得安心，一起為台灣農業加油。

副總統蕭美琴（中）今天受邀為宜蘭頭城鎮農會頭圍農驛館剪綵。（記者王峻祺攝）

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