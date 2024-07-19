抓住AI浪潮 高市青年局攜手NVIDIA推5堂免費講座

高市青年局K-TV新媒體人才培育中心自7月起，每月舉辦新媒體相關講座課程與活動，積極培育高雄青年新媒體技能。（青年局提供）

2024/07/19 09:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄布局AI產業鏈，急需AI人才，高市青年局與AI霸主NVIDIA共同推出5堂免費講座，闡述業界最新人工智慧技術趨勢、新媒體創新實例，首場於7月31日舉行，後續每月一場直到11月，幫助青年掌握先機，升級AI應用實力。

青年局說明，首場講座主題探討RTX AI PC技術，以其技術發展及未來趨勢為題 ，邀請具豐富科技產業經驗、專精市調新技術研究及產品開發管理的NVIDIA亞太區產品行銷經理Alan Rau主講，精闢解析RTX AI PC技術，如何革新個人電腦運算能力，以及未來應用前景。

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第二場8月24日由HI-AI數位整合工作室、同時也是知名線上遊戲決勝時刻M的AI繪師陳信宏擔任講師，他將運用實際案例探討AI商務應用，讓大眾了解如何透過商業場景，結合AI技術提升工作效能；第三場9月20日邀請實踐大學媒體傳達設計系教授高捷，分享AIGC技術在設計思考領域應用，展示運用AI拓展創意無限可能。

壓軸兩場，由世界散熱技術與科技生活品牌酷碼科技Cooler Master、全球電腦領導品牌技嘉科技GIGABYTE團隊擔任主講，分別規劃在10月18日及11月2日舉辦，從產業發展角度深入闡述AI內容與創作者社群合作，案例分享人工智慧在影片編輯應用，全方位了解業界運用AI工具提升效率，讓青年有更多與業界資深專家面對面交流機會。

青年局指出，講座即日起開放報名，歡迎有興趣民眾報名參加，此外，廣受好評的行銷大師養成計畫也開班報名中，依主題開辦3個班，每班至少提供30小時內容，相關資訊可至高市青年局官網、FB及IG，加入Line@帳號（@youth.kcg）、「K-TV高雄新媒體人才培育中心」官網查看或洽詢中心辦公室07-7990829。

.AI科技浪潮來襲，高市青年局與NVIDIA合作推出AI免費講座，首場於7月31日推出。（青年局提供）

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