屏東潮州愛國夜市 暑假祭1000份百元消費券

潮州愛國夜市招商有成，鎮公所祭暑假檔期消費券。（記者陳彥廷攝）

2024/07/19 00:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州鎮是縣內首個成立夜市自治條例的鄉鎮市，目前夜市於愛國路尾端每逢週一、五晚間展開，因招商有成，鎮公所收取的使用費超越原先估計，因此暑假推出1000張100元消費券供「粉絲」領取。潮州鎮公所說，取之於夜市、用之於夜市的正向循環刺激消費。

潮州夜市原位於光春里中洲路周邊，近年屢遭住戶抱怨噪音、垃圾、煙害及違停和違佔道路問題，去年警方強力取締，具大多攤商代表的「潮州鎮市集文化協會」轉向鎮公所陳情，希望覓得新落腳處，經協調選定愛國路至路底吉星路口約200公尺的兩側路邊，公所並著手進行法制化，去年9月訂定屏東首個鄉鎮市級的「臨時攤販集中場管理自治條例」。

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經過近1年營運、招商，死忠顧客跟著轉移，且新場地停車容易又方便，外地客前來者更多，目前以路名「愛國路」定名為「愛國夜市」，共有200多個攤商，每週一、五開市，管理費每次收取150元，每攤位夜間照明使用費100元。

「超過預期！」，潮州鎮公所主任秘書王建元說，原本預估愛國夜市的歲入時較為保守，但因幾乎招滿攤，所以早早就突破預算數，而現在營運有了效果，將朝向回饋機制，用消費券方式再帶動一波消費，讓潮州「夜經濟」再突破。

王建元強調，週五晚間7點在夜市入口就會發放消費券，每張為50、30及20共100元的券，但不得找零，首批先發放500張消費券，民眾現場為夜市臉書粉專按讚或追蹤IG者即可取得，下週一並再發放500張，此券僅限愛國夜市使用，期限為今天起至8月23日期間的夜市營業時間，希望刺激再消費。

鎮公所表示，自治條例確實收效，基於推展地方經濟的立場，並將攤商所繳的費用回到刺激夜市消費使用，未來也會以此模式繼續，希望能將推展讓愛國夜市「品牌化」，最後甚至可以達成觀光夜市的程度，為中屏東的夜經濟再添景點。

王建元也說，愛國路是計畫道路，現已開闢接通吉星路，當地公園的停車場、人行動線、照明等，未來若有需求也會以所收取經費進行改善，加上文化協會也會僱請弱勢戶進行場地清潔、交通指引，都能減少對附近住戶的影響。

潮州愛國夜市招商有成，鎮公所祭暑假檔期消費券。（記者陳彥廷攝）

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