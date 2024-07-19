屏東牡丹水庫見庫底！蓄水量不到15％ 伏流水調度支援

二峰圳。（記者陳彥廷攝）

2024/07/19 00:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕供應屏東沿海鄉鎮自來水源的牡丹水庫蓄水量出現新低，暑假觀光旺季用水是否足夠是引發關注，經濟部水利署將以林邊溪伏流水支應每日1萬噸清水。推動林邊溪伏流水的水利專家丁澈士則指出，當初推動的目的即盼水源取得更多元，建議政府善用二峰圳及林邊溪伏流水資源。

屏東日前雖曾降下大雨，但國境之南的牡丹水庫並未受惠，昨天蓄水量已低於15%，其所供水用戶約7.6萬戶，每天約供水5萬噸，經濟部水利署因此調度林邊溪伏流水支援每日1萬噸水，減緩水庫用量，而這個早在2022年即啟用「百年工法、全新材料」的伏流水，當時就曾緩解當年百年大旱所帶來衝擊。

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國立屏東科技大學名譽教授丁澈士說，林邊溪伏流水師法日本水利工程師鳥居信平在上游所打造的「二峰圳」伏流水工法，即以迎水面面向河川上遊迎水，利用礫石、樹枝過濾後經重力下滲集水再引出，可取得淨水卻不須耗能，技法前瞻，最大設計量是每日可取得25萬噸水，近年因河床降低，集水體積變少，但仍有15萬噸的高標，而林邊溪伏流水則將過濾部分改為不鏽鋼管網，設計最大量為4萬噸。

「二峰圳最近水量反而穩定！」，丁澈士說，屏東這陣子降雨差異不大，但二峰圳的伏流水量卻是與五月相較有了成長，主要除上游集水區雨勢降水外，在地底下的水系流動與地表水不同，且無蒸散作用，因此較為穩定的增量，近年河床雖然低落，以致集水體積變小，但已接近預估上限的每日15萬噸水。

丁澈士表示，台灣地下水資源主要利用地表下最深達250公尺左右的地下水，但以下到3000公尺處的廣大地下水庫卻如止水，在台灣近年屢屢遇上大旱的情形下，政府更應正視地下水庫資源有必要著手朝「取出再補注」方式運用。

他並指出，至於該如何就現有已具備的水利工程進行調配，他認為，最直接讓鄉親有感的就是將二峰圳或伏流水未使用的大量乾淨水以賣水或由水公司回饋水源地模式取得資金挹注，再進一步改善水源地的社會福利，或投資改善近年河床降低的問題並增進取水效率，在台灣山高水急一洩即入海的現實面上，最大化且節能的取得民生淨水。

二峰圳側向溢流堰。（記者陳彥廷攝）

林邊溪。（記者陳彥廷攝）

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