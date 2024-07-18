台南運河遊河BOT案簽約 計畫引進觀光鴨子船

台南運河遊河BOT案，由觀旅局長林國華（左）與運河聯通公司董事長李天佑（右）完成簽約啟動儀式，市長黃偉哲（中）宣布招商成功。（記者蔡文居攝）

2024/07/18 16:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府辦理台南運河遊河民間自提BOT案，今天宣布招商成功，業者預計投資逾1億2千萬元，將新增建河樂廣場、水景公園及林默娘公園3個遊憩碼頭與服務中心，並計畫引進水陸觀光「鴨子船」，預計於2025年動工，2027年完工營運。

台南市政府今天下午舉辦簽約啟動記者會，由台南市觀旅局長林國華與運河聯通股份有限公司董事長李天佑完成簽約啟動儀式，市長黃偉哲宣布招商成功，包括市議員穎艾達利、周麗津、陳怡珍、蔡宗豪、沈震東等人出席見證運河新時代的啟動。

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黃偉哲表示，今天簽訂的運河遊河BOT案，讓運河的遊憩功能更上一層樓，透過開闢3個遊憩碼頭與服務中心，可將河樂廣場、水景公園及林默娘公園這些重大的觀光節點串聯結合，讓台南運河成為深具在地味、歷史性及趣味性的觀光廊帶，進一步帶動觀光產業效益。市府也能藉由BOT案增加收益，而運河也能增加水上活動遊憩點，讓更多的遊客更喜歡、更想來台南。

觀旅局表示，業者預計投資逾1億2千萬元，興建河樂廣場、水景公園及林默娘公園3個遊憩碼頭與服務中心，及碼頭間接駁的運河船，預計於2025年下半年動工，並於2027年完工營運。

觀旅局說，除了興建營運碼頭設施與旅客服務中心等相關硬體外，更期待能夠導入「永續城市」的經營理念，讓3個站點成為台南運河上的「綠色水陸轉運站」。期許未來在電動載具、低碳運輸與共融空間等永續經營理念的導入下，能為台南運河帶來航運新動能，創造運河新亮點。

BOT廠商簡報，展示水陸觀光「鴨子船」的動態畫面，未來可望為台南水上觀光提供不一樣的選擇。（記者蔡文居翻攝）

安平水景公園站遊憩碼頭示意圖。（記者蔡文居翻攝）

台南市中西區河樂廣場遊憩碼頭示意圖。（記者蔡文居翻攝）

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