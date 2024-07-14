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《臺南四○○》海安街道美術館 水岸流瀉「時空瀑布」

台南市海安街道美術館新展主意象《時空─瀑布》。（記者洪瑞琴攝）

台南市海安街道美術館新展主意象《時空─瀑布》。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/14 05:30

運河廣場開幕點燈 以水為主題 象徵台南四個世紀城市文化

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市海安街道美術館新展「城市的故事．從這裡開始」，昨晚炫麗開幕。藝術作品以「水」意象為主題，納入河港元素，透過藝術家的創意轉化，讓觀眾隨著帆影、船笛、水文，航入府城精彩的歲月故事。

新設13件藝術作品 布展範圍延伸至運河

這次新設十三件藝術作品，包含通風塔景觀藝術、街道家具及運河水岸景觀藝術，布展範圍自陸路延伸至歷史水域，從海安路延伸至台南運河水岸。開幕表演由「身知島」舞團結合作品《時空─瀑布》燈光變化與現地鯤鯓石雕作品共創演出，以及曾入圍金曲獎最佳樂團的「甜約翰」演唱，為新展揭開序幕。

副市長趙卿惠主持點燈儀式，她說，這次策展以「水」為題，正因為「水」是每個城市發展的重要元素之一，台南四個世紀以來悠悠流淌的「水」城市文化，不僅領頭先行，更朝永續發展邁進，有如設置在運河水面上的超現實作品《時空─瀑布》，透露出源源不絕生命活水的強韌意象及呈現五彩繽紛的城市活力。

二○○四年起，南市府即透過藝術介入街區改善海安路景觀，接續又以換展概念成立「海安街道美術館」，循著海安路尋找城市驚喜、各「藝」其趣。

台南市都發局局長徐中強說，街道美術館的主展場以海安路中央軸帶為主，新增的每一件藝術作品，都是帶領我們穿越「臺南四○○」時空的任意門，從過去到未來，感受同一個空間、不同時期的環境氛圍。

融合飲食、老街 19日起體驗夜間小旅行

開幕活動延續至今天，另有音樂、舞蹈等快閃活動；七月十九日起有夜間小旅行，分別以「生活與飲食的匯聚」、「老街與夜生活的融合」、「全路線走透透」三大主題路線，邀請民眾體驗城市的歷史厚度與溫度，報名查詢《街道美術館》臉書粉專。

新布展作品「窗」。（記者洪瑞琴攝）

新布展作品「窗」。（記者洪瑞琴攝）

新布展作品「海安帆城」。（記者洪瑞琴攝）

新布展作品「海安帆城」。（記者洪瑞琴攝）

台南市海安街道美術館新展「城市的故事．從這裡開始」點燈開幕。（記者洪瑞琴攝）

台南市海安街道美術館新展「城市的故事．從這裡開始」點燈開幕。（記者洪瑞琴攝）

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