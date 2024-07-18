為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

來桃園平鎮吃客家菜 抽5千元美食金

桃園市客家局長范姜泰基（左一）今至平鎮區合作餐廳「土埆厝復古小館」享用客家菜，並推出吃平鎮客家菜抽美食金活動。（記者黃政嘉攝）

桃園市客家局長范姜泰基（左一）今至平鎮區合作餐廳「土埆厝復古小館」享用客家菜，並推出吃平鎮客家菜抽美食金活動。（記者黃政嘉攝）

2024/07/18 16:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家局推出「紀念客家節慶，抽獎吃客菜」活動，即日起至8月31日，到平鎮區合作的12家餐廳用餐，有機會抽5000元美食金，共4名額，中獎者憑美食金可於合作餐廳消費。

客家局長范姜泰基今前往平鎮區合作餐廳「土埆厝復古小館」，享用客家小炒、薑絲炒大腸、梅干扣肉和福菜湯等店家客家味手路菜，范姜泰基大讚菜色彷彿《米其林指南》「必比登推介」，道道精彩好吃！歡迎大家在「義勇祭」期間來桃園做「客」，了解歷史的同時，也從客家經典料理認識客家人勤樸惜物哲學。

「土埆厝復古小館」已營業20年，原是廢棄老屋，經過改造整建，陳設傳統紅桌及長椅，牆上佈置斗笠、簑衣等農具，如走進客庄古早農村般，古色古香。老闆彭武鈞表示「雞肉、鵝肉都是我們的招牌」，大腸、梅干扣肉選用台灣鄉下溫體豬，肉香Q彈，店裡菜色都是小時候的記憶，大家可以來店裡品嘗「媽媽的味道」。

桃園市客家美食餐廳目前合作餐廳共99家，其中平鎮區有12家，包含「土埆厝復古小館」、「酒廠復古小館」、「辛梅阿嬤的味道」、「鄉親土雞鵝肉城」、「善園客家小館」、「大中壢鵝莊」、「客庄味私廚料理」、「釀香居懷舊餐廳」、「嚴記新埔粄條」、「Amour 阿沐會館」、「懶得煮客家麵食館-金陵店」、「懶得煮客家麵食館-文化店」。餐廳美食金活動詳情可至活動網站查詢。

客家局主辦「義勇祭—2024乙未客家戰役文化季」，27日下午4點於乙未保台紀念公園舉辦市集攤位、實境闖關活動，晚上7點半為重頭戲「夏夜音樂會」，結合音樂與現代舞蹈，安排民眾點燈，以藝術形式呈現乙未戰役，邀民眾一同緬懷義勇軍，同時可在平鎮餐廳享用客家菜。

土埆厝復古小館選用台灣鄉下溫體豬做梅干扣肉，肉香Q彈。（記者黃政嘉攝）

土埆厝復古小館選用台灣鄉下溫體豬做梅干扣肉，肉香Q彈。（記者黃政嘉攝）

「土埆厝復古小館」原是廢棄老屋，經改造整建，陳設傳統紅桌及長椅，牆上佈置斗笠、簑衣等農具。（記者黃政嘉攝）

「土埆厝復古小館」原是廢棄老屋，經改造整建，陳設傳統紅桌及長椅，牆上佈置斗笠、簑衣等農具。（記者黃政嘉攝）

「土埆厝復古小館」是桃園市客家美食餐廳合作店家之一。（記者黃政嘉攝）

「土埆厝復古小館」是桃園市客家美食餐廳合作店家之一。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園110處市民活動中心 年底E化租借
2024/07/09 05:30

桃園110處市民活動中心 年底E化租借
桃園乙未文化季週末揭幕 復刻補給車吸睛
2024/07/03 05:30

桃園乙未文化季週末揭幕 復刻補給車吸睛

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
桃園平鎮首位女區長宣誓就職 蕭巧如：以同理心與柔軟身段帶領公所
2024/07/16 13:02

桃園平鎮首位女區長宣誓就職 蕭巧如：以同理心與柔軟身段帶領公所
旅館夫婦雙屍命案 社工原約妻8日申請急難救助卻失聯
2024/07/11 13:27

旅館夫婦雙屍命案 社工原約妻8日申請急難救助卻失聯

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播