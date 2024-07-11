旅館夫婦雙屍命案 社工原約妻8日申請急難救助卻失聯

桃園市平鎮區某旅館昨發生雙屍命案，警方初步調查死者為周姓夫妻。圖為平鎮分局。（資料照）

2024/07/11 13:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市平鎮區某旅館發生夫妻雙屍命案，周姓男子及妻子10日被發現陳屍床上，2名小孩目擊，據悉，周姓夫妻經濟狀況困難，被社會局列為脆弱家庭，近期才帶著2個孩子由新竹北上桃園，原本8日社工與周妻約好協助申請急難救助，當天卻聯絡不上人，沒想到10日就傳出憾事，目前2個孩子暫由親友帶回新竹照顧。

周姓夫妻經濟狀況困難，1家4口原本住在新竹，近期才北上桃園找工作，並將孩子戶籍北遷以便就學，周男在找工作期間，先在友人旅館幫忙，妻子與2名孩子也都暫住旅館，周家過去未有家暴通報紀錄，被列為脆弱家庭，竹市府社會局社工發現1家4口搬遷後，今年5月底通報桃市府社會局接手提供協助，1個多月來社工曾訪視並提供2次生活物資，原本8日社工與周妻約好協助申請急難救助，社工當天到場後，卻遲遲聯絡不上對方，因過去也曾有類似情況，後來都有聯繫上，沒想到這次傳出憾事。

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周姓夫妻陳屍旅館床上，2名孩子在與警方、社工對談時，情緒沒有太大反應，但創傷可能在事件後出現，桃市府社會局表示，後續小朋友心理創傷議題比較需要被關注，目前孩子由親友帶回新竹照顧，後續會持續與家人連絡，追蹤2個孩子的狀況，並提供相關心理輔導資源，包括社會局有心理諮商費用可申請，開學後學校亦有相關資源可介入。

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