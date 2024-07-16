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桃園平鎮首位女區長宣誓就職 蕭巧如：以同理心與柔軟身段帶領公所

桃園市平鎮區首位女區長蕭巧如（右一）今在平鎮區公所宣誓就職。（桃市府民政局提供）

桃園市平鎮區首位女區長蕭巧如（右一）今在平鎮區公所宣誓就職。（桃市府民政局提供）

2024/07/16 13:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區首位女區長蕭巧如今日在平鎮區公所宣誓就職，由副市長蘇俊賓擔任監誓人及監交人，她將以同理心及柔軟身段，帶領公所團隊推動各項市政建設。民政局長劉思遠表示，具備地政專業的蕭巧如有事務官的專業，也有政務官的溝通協調能力，平鎮區服務，會是地方之福。

卸任區長呂緣服務公職35年，今年申請退休，擔任平鎮區長以來，引領公所推動各項區政工作。呂緣說「公職生涯開始到結束都在平鎮，很圓滿。」從平鎮公所課員開始，兢兢業業做到區長退休，現已完成階段性任務，為35年的公務人生譜下完美句點。

蕭巧如具備地政專業，國立政治大學地政學系碩士，曾任桃園市政府地政局科長、市政府參議、民政局專委、主任秘書等職務，協助市府推動完成多項重大建設，包括大園菓林、觀音草漯一、三、六單元市地重劃案，為解決爭議，研訂重劃聽證作業程序，並首創合議制審查自辦市地重劃案，強化監督控管機制，推動地政有功，榮獲中華民國第24屆地政貢獻獎及2020年桃園市模範公務人員。

蕭巧如說，過去承辦土地開發業務，因涉及民眾生計、財產，遇到陳情跟衝突是常有的事，感謝這段經歷，讓她更能以同理心及柔軟身段，面對困難，解決爭議。未來將秉持相同態度帶領公所團隊，推動各項市政建設，促進地方和諧。

民政局長劉思遠表示，蕭巧如有事務官的專業細膩，也有政務官的溝通協調能力，平鎮區正處發展階段，包括行政園區興建、鐵路地下化工程、都市計畫推動等，每項都是大工程，相信具備地政專業的區長到平鎮區服務，擔任市府與區里之間的溝通橋樑，絕對是地方之福。

平鎮區長蕭巧如（右一）今宣誓就職，副市長蘇俊賓（中）擔任監誓人及監交人。（桃市府民政局提供）

平鎮區長蕭巧如（右一）今宣誓就職，副市長蘇俊賓（中）擔任監誓人及監交人。（桃市府民政局提供）

平鎮區長蕭巧如具備地政專業，曾協助桃園市府推動多項建設。（桃市府民政局提供）

平鎮區長蕭巧如具備地政專業，曾協助桃園市府推動多項建設。（桃市府民政局提供）

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