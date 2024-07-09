桃園110處市民活動中心 年底E化租借

桃園市部分市民活動中心須多里共用，為減少租借使用糾紛，民政局持續建置E化租借系統。（民政局提供）

2024/07/09 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有五一六個里，現有三七○個市民活動中心，約有四十一個里須共用活動中心，過去經常出現搶用亂象，市府民政局為此建置E化租借系統，預計年底可完成一一○處，而中壢、平鎮區已完成建置的活動中心，線上申請數首度超越臨櫃紙本申請。

今年各區將達30％建置率

民政局研擬市民活動中心「三大E化服務」，包括租借、門禁及管理，去年八月起擇定十二區（除復興區）各一處市民活動中心試辦，並採逐年分批方式建置，今年預計各區達到百分之卅的建置率，截至七月一日已完成八十六處，中壢、大溪、大園、龜山四區已達標，預估年底共可完成一一○處。

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推動前分區舉辦說明會

民政局局長劉思遠表示，市民活動中心E化租借推動初期，最大的困難是要克服長久以來的使用習慣，為了讓民眾了解系統操作，系統推動前期先分區辦理四場E化說明會，系統上線後還邀請廠商面對面教學，培養里長成為「種子教師」，讓E化業務推動更加順利，租借系統於今年四月一日正式上線，經過三個月的運作，中壢及平鎮區已建置完成的活動中心，線上申請量已首度超越臨櫃紙本申請，顯示民眾的使用習慣逐漸在翻轉。

中壢區中山里長王寧政表示，新系統剛上路時難免有點抗拒，但現在已經習慣用手機申請，且不用特地跑一趟區公所，「已經回不去了」；蘆竹區興仁里長張月娥說，原以為E化租借是開放所有人申請，里內有廿幾個班隊，怕會登記不到使用時段，後來發現里長有優先登記資格，使用到現在覺得比以前方便許多。

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