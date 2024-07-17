福山文健站轉型升級1週開5天 原民會：補上烏來最後一塊拼圖

烏來區福山文健站轉型升級揭牌。（原民會提供）

2024/07/17 23:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市烏來區有烏來、忠治、信賢及福山4個部落，原住民族委員會已補助設置3處文健站，位居最深處的「福山部落文化健康站」由新北市府挹注經費，原民會今年新增核定福山文健站，提供經費補助，並從1週開站3天轉型增至5天，今天揭牌。原民會政務副主任委員谷縱‧喀勒芳安（Qucung Qalavangan）說，烏來最後一塊文健站拼圖已補上。

福山文健站2019年於福山市民活動中心成立，主要由新北市烏來區福山社區發展協會承辦，提供在地長者照顧、共餐多元服務。理事長陳歡表示，隨著部落面臨人口老化問題，高齡者需求漸增，如今站點服務時間擴大至週一至五，可促進長者間情感交流、凝聚部落向心力

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谷縱指出，主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）上任後，於全國核定新設10處文健站，總數達520站，其中新北15站，每年照顧400多名長者，挹注3577萬餘元，福山文健站將照顧26名長者，每年投入141萬餘元，不只提供照護服務，也兼具文化傳承的功能。

市府原住民族行政局長林瑋茜（Siku Yaway）表示，文健站長期落實族人照顧族人、在地安養及安老的理念，為了延續當地泰雅族文化，邀請站內耆老擔任全市首間原民學校「德拉楠民族實驗小學」（前身為福山國小）的文化講師，透過老幼共學，分享傳統狩獵智慧及歷史故事，傳承文化也讓長者獲得重視。

原民會政務副主委谷縱‧喀勒芳安（Qucung Qalavangan，右3）主持揭牌儀式。（新北原民局提供）

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