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外國人怨北市外自由行超困難！網熱議：很多國家都這樣

網友表示，有外國朋友跟他抱怨，認為台北以外的城市自助旅行都超級困難。（資料照）

網友表示，有外國朋友跟他抱怨，認為台北以外的城市自助旅行都超級困難。（資料照）

2024/07/18 00:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣是聞名全球的旅遊聖地，不論是景點或美食，每年都吸引許多遊客到訪。不過有網友表示，他一個外國朋友跟他抱怨，認為台北以外的城市自助旅行都超級困難，離開台北後民眾普遍英文程度也較差，溝通上較為困難，貼文一出，掀起網友熱議

有網友在PTT發文表示，他的外國朋友認為，台北以外的城市自助旅行都超級困難，除非整趟行程都花錢買當地導遊，否則要自己走的話難度非常高，且台北以外的地方國際化程度都較低，許多地方都只有中文，完全沒有英文對照，離開台北後民眾英文程度也較差，溝通上比台北困難許多，讓原PO詢問網友，「他說這樣對國際旅客很不友善，請問我該怎麼反駁？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「每一國都一樣吧」、「不就要做夠功課才會自助，自助還要求路人會自己母語？」、「認真講起來，出了大城市，日韓都比台灣難」、「去日本鄉下，也很常遇到沒英文的地方，日本鄉下人英文更爛，更別提日本人對外國人不友善，台灣鄉下人不會講英文，起碼願意幫忙」、「歐洲英文跟中文都不通了呢」、「說台北以外縣市英文爛我覺得是他的問題」、「台灣包車半日遊、一日遊是超便宜的等級，窮遊還啥都不會，保證去哪國都很痛苦， 怎麼不說不懂英文的人去美國鄉下很困難？」。

不過也有網友認為，「就說對啊，所以台灣人自己也都寧願出國不國旅」、「確實阿，但是亞洲都差不多」、「講交通的話確實」、「別說台北外，台北都一堆路牌拼音不統一，對外國人來說很容易搞不懂地名」、「台中捷運根本到不了景點」、「公車真的規劃都很差，要等很久」、「路標是真的超爛，各縣市的公車票價算法也雜，有的上車刷、有的下車刷、還有分段」。

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