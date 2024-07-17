國科會擬明年科技預算近1600億 打造台灣為智慧科技島

國科會第11次委員會議17日召開，並規劃114年政府科技預算，建議1596億元規模，將強化5大信賴產業發展等，推動台灣成為人工智慧之島。（記者吳柏軒攝）

2024/07/17 17:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（17日）舉行第11次委員會議，並通過114年整體科技預算建議，來到1596億元（含129億元前瞻特別預算），較去年1570億元增26億元，主要目標投入5大信賴產業（半導體、AI、淨零科技、太空及通訊、國防軍工）及重點科技布局，並預告先期推動「智慧科技－大南方產業生態系計畫」，助百工百業升級。

國科會主委吳誠文表示，賴清德總統就職與各種場合都特別提到，要建設台灣為「人工智慧（AI）之島」，自己針對此提出3元素，首先國內要有研發AI系統能力，包含演算法、運算模型等且軟硬體整合，再來國內需有製造AI的產業，第三要有應用AI的能力及文化，將透過各部會編列預算逐步達標。

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國科會科技辦公室執行秘書楊佳玲表示，經第11次委員會議，114年台灣整理科技預算建議匡列一班科技預算1467億元，較去年成長8％，再加前瞻特別預算，整理來到1596億元（比去年多26億元），其中投入五大信賴產業及重點科技布局，驅動台灣科技創新向上。

楊佳玲初估明年科技預算項目，其中半導體有重要的台灣晶創方案約200億元左右，淨零科技也約莫120億元、太空及通訊科技約90億元，但上述皆不包含基礎研究預算的400多億元，相關預算尚待行政院核定。

吳誠文也預告，上任後將規劃「產業數位化」方案，今委員會已討論出「智慧科技－大南方產業生態系計畫」，主要發展新型態的AI應用服務產業，將以台南市的沙崙智慧綠能科學城為主，由政府建置平台，協助新創跨域並軟硬體整合，並結合需求端，建立整個產業鏈生態系統，預計8月方案出爐對外宣布，但該平台會服務全國民眾，未來在北、中部也會推動相關計畫。

另，國科會今也提報「精準運動科學研究專案計畫」，人文及社會科學處長蘇碩斌表示，從107年開始，該計畫從第1期幫助運動員戰傷分析與恢復，到第2期擴展到全民需求的運動科學，7年12個團隊產生諸多成果專利，如清大團隊「智慧牛棚」研發棒球智慧打擊訓練場系統，歷年也助攻台灣選手在奧運奪牌，未來除運動員，也將建構台灣運動生態系，舉例白沙屯繞境信徒扛轎、3天內跑200公里等，研究如何用科技來協助台灣味的運動文化。

國科會第11次委員會議中，也針對運動科技進行報告，台灣從107年至今，發展多項技術與專利，如清華大學「智慧牛棚」成果等，未來則將協助全民，建構台灣運動生態系，邁向健康國民目標。（記者吳柏軒攝）

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