《永續的征程》紀錄片試映 11教授跨域科普傳知識薪火

國科會推動科學紀錄片《永續的征程》在華山文創園區試映，展現台灣在地科學家故事，並傳遞知識薪火、永續發展等意義。（記者吳柏軒攝）

2024/07/16 17:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會指導、自然科學及永續研究推展中心協助的科學紀錄片《永續的征程》今（16日）舉行試映，由11名教授走訪14個鄉鎮，向國、高中學子傳遞知識薪火，並切合地球氣候變遷議題，需全人類努力、跨域發展永續科技，才能面對未來，更透過實際龍捲風展示儀、蝴蝶標本、微型質譜儀等攤位展演，讓一般人體驗科學就在身邊。

該紀錄片今下午在光點華山文創園區試映，並找來9名參與拍攝的教授，直接在場外擺設科普攤位，讓路過民眾直接體會大氣科學、化學、生命科學、地質科學、材料工程、海洋、物理等各領域奧秘。

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國科會副主委林法正說，氣候變遷與永續發展是未來全體人類課題，國科會以人為本，讓科技力量解決環境挑戰，並盼透過科普影片，傳播跨領域科學家熱情給下一代。

該紀錄片導演魏郁蓁表示，感謝參與科普的教授辛苦研究，也為了下一代努力；紀錄片製作人徐國揚說，非常多教授在台灣各地努力，紀錄片將所有人貢獻製成縮影，感謝眾人付出。

該片挖掘並記錄台灣在地科學故事，由11名教授到北中南14個鄉鎮，向15間學校展現科學創新及台灣應對永續的挑戰，成大林弘萍傳遞菱角炭原理及應用，他希望科學教育要解決當地問題並一棒傳一棒。師大徐堉峰幼時愛上蝴蝶的蛹並成昆蟲專家，他要持續挖掘台灣的寶，教育下一代維護生物多樣性。

澎湖科大李孟芳則直言：「澎湖孩子也不知海！」決定從珊瑚及章魚活體等，告訴孩子海洋重要性。中央大學陳文屏認為，天文就是大自然的一部分，應繼續保護。中央大學朱慶琪也透過物理演示世界規則。台大王昱則在地震當下就前往震央從事地質調查，並盼科普引導「見山是山、非山、又是山」。

台大郭鴻基更與文大劉清煌、國防大學侯昭平三人組團奔赴馬祖，傳授大氣科學，郭認為研究行有餘力應推動眾人了解基礎科學；劉表示，將科普資源帶到離島，甚至捐贈儀器盼帶動更多偏鄉教育；侯則直言，盼讓年輕學子了解甚至可加入國軍守護家園行列。

台大徐丞志更提及自己的質譜儀專長，透過化學分析幫太太查出乳癌第0期，並回頭反思「科學以人為本」精神，徐太太也分享，先生公布那天看起來沒有很悲傷，但也有幸參與研究。

中研院士林麗瓊則認為，自己研究人工光合作用，盼15到18歲孩子如海綿吸收知識，走向未來不燒煤不燒石油的永續發展。中央大學楊仲準則號召全台41校共同量測地磁。成大李旺龍則透過材料工程到偏鄉貢獻，並希望科學平權在各地實踐。

澎湖科技大學副教授李孟芳透過珊瑚跟章魚，來向小朋友科普海洋教育，並教授全球暖化帶來的海洋生態影響，並希望孩子回頭傳遞知識給家人。（記者吳柏軒攝）

台灣大學教授郭鴻基（左）、文化大學副教授劉清煌（右1）等共同到偏鄉，進行大氣科學的科普教育，並帶來龍捲風模擬器，讓孩子親眼見到真實的天氣是如何生成。（記者吳柏軒攝）

國科會舉辦《永續的征程》科學紀錄片試映，並在華山文創園區舉辦科普攤位，讓路過的小朋友親自參與體驗，學習蝴蝶幼蟲如何演化等科普。（記者吳柏軒攝）

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