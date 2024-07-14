永續的征程 紀錄百位科學家下鄉教科普

台大化學系副教授徐丞志希望將質譜儀的知識透過科普傳給社會大眾，其中包含可應用在醫療癌症的快篩儀器上。（魏郁蓁提供）

2024/07/14 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會號召百名科學家奔赴全台各鄉鎮，幫國小到高中的學子進行科學教育，並由導演魏郁蓁、製片徐國揚花兩年時間，拍攝製作紀錄片《永續的征程》，片中台灣大學徐丞志傳授質譜儀檢測乳癌、成功大學林弘萍則深耕菱角殼炭化再利用、中央大學陳文屏熱愛用望遠鏡探究天文奧秘。

導演魏郁蓁、製片徐國揚 花2年完成

徐國揚表示，與妻子魏郁蓁投入紀錄片拍攝，多為台灣土地故事，這次參與國科會紀錄片《永續的征程》，回憶曾在山中遇到大學教授帶研究生到偏鄉溪流，找當地原住民學生採樣魚蝦，同時傳授生物及研究等知識，不僅從事學術，更富有在地關懷；該紀錄片花兩年跟拍十多名教授並後製，呈現國科會推動百名科學家到各鄉鎮科普教育的片段。

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台大化學系副教授徐丞志表示，質譜儀突破傳統基因檢測極限，可分辨健康細胞跟癌細胞的化學成分不同，再透過人工智慧模型與電腦判讀，即時檢測；他參與國科會活動是想將先進技術科普給一般大眾，到嘉義女中向學生秀出相關應用，包含乳癌檢測，獲學生熱烈回響、增進學習動機。

成大化學系教授林弘萍則深根菱角殼再利用技術，他說，菱角殼看似簡單，但須一、二年才能腐化，且不能丟垃圾車，過往農民用燒的會製造空污，自己透過化學角度，協助在地將其炭化並再利用，親授設備維護方法，更打造循環經濟價值，可用在儲電設備，或與蚵殼水泥一起修復古蹟等，形成整套科普課程四處講授。

「科普可讓人們知道，日常生活中，科學幫我們很多忙！」中央大學天文所教授陳文屏為天文愛好者，他坦言愛多管閒事，過去便在鬧區架望遠鏡向路人分享星象，紀錄片中也親自到偏鄉小學，在下午時刻讓孩子窺探月亮與表面坑洞，講述月相知識等，讓孩子從一開始吵鬧，到最後不為考試只為新知的專心聽講，自己也從中得到感動。

台大化學系副教授徐丞志到嘉義女中傳授質譜儀的專業知識。（魏郁蓁提供）

成大化學系教授林弘萍深耕菱角殼再利用技術，四處講解傳遞科普知識。（魏郁蓁提供）

中央大學天文所教授陳文屏教學生望遠鏡的原理。（魏郁蓁提供）

成功大學化學系教授林弘萍深耕菱角殼再利用技術，藉由科普傳遞給學子，也親自帶著學生一起到菱角田體驗。（魏郁蓁提供）

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