永續的征程 紀錄百位科學家下鄉教科普
〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會號召百名科學家奔赴全台各鄉鎮，幫國小到高中的學子進行科學教育，並由導演魏郁蓁、製片徐國揚花兩年時間，拍攝製作紀錄片《永續的征程》，片中台灣大學徐丞志傳授質譜儀檢測乳癌、成功大學林弘萍則深耕菱角殼炭化再利用、中央大學陳文屏熱愛用望遠鏡探究天文奧秘。
導演魏郁蓁、製片徐國揚 花2年完成
徐國揚表示，與妻子魏郁蓁投入紀錄片拍攝，多為台灣土地故事，這次參與國科會紀錄片《永續的征程》，回憶曾在山中遇到大學教授帶研究生到偏鄉溪流，找當地原住民學生採樣魚蝦，同時傳授生物及研究等知識，不僅從事學術，更富有在地關懷；該紀錄片花兩年跟拍十多名教授並後製，呈現國科會推動百名科學家到各鄉鎮科普教育的片段。
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台大化學系副教授徐丞志表示，質譜儀突破傳統基因檢測極限，可分辨健康細胞跟癌細胞的化學成分不同，再透過人工智慧模型與電腦判讀，即時檢測；他參與國科會活動是想將先進技術科普給一般大眾，到嘉義女中向學生秀出相關應用，包含乳癌檢測，獲學生熱烈回響、增進學習動機。
成大化學系教授林弘萍則深根菱角殼再利用技術，他說，菱角殼看似簡單，但須一、二年才能腐化，且不能丟垃圾車，過往農民用燒的會製造空污，自己透過化學角度，協助在地將其炭化並再利用，親授設備維護方法，更打造循環經濟價值，可用在儲電設備，或與蚵殼水泥一起修復古蹟等，形成整套科普課程四處講授。
「科普可讓人們知道，日常生活中，科學幫我們很多忙！」中央大學天文所教授陳文屏為天文愛好者，他坦言愛多管閒事，過去便在鬧區架望遠鏡向路人分享星象，紀錄片中也親自到偏鄉小學，在下午時刻讓孩子窺探月亮與表面坑洞，講述月相知識等，讓孩子從一開始吵鬧，到最後不為考試只為新知的專心聽講，自己也從中得到感動。