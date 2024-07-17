南市南區金鑾宮前國有地免費停車亂象 立委會勘決改收費

立委林俊憲（左四）偕地方議員與中央、市府相關單位會勘台南南區金鑾宮前國有空地管理問題，決議設置收費停車場解決。（圖：林俊憲服務處提供）

2024/07/17 16:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區大台南觀光城旁、金鑾宮與玉勅弘安宮間的國有土地，原開放給當地民眾停車使用，但缺乏管理，不少車輛長期占用、環境髒亂，影響周邊居民停車權益。立委林俊憲於17日與地方議員、里長會同國產署南區分署台南辦事處、市府交通局等人會勘，決議設置收費停車場，解決停車亂象問題。

包括市議員李啟維、林依婷團隊與國產署南區分署台南辦事處主任蔡奇宏、市府交通局、工務局、南區公所與金華里長柯崑城等相關人員都參與會勘。

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據指出，南區金鑾宮前的國有土地在衍生民眾佔用等相關管理問題後，國產署原擬設置圍籬、暫停開放民眾停車，但如此將影響當地民眾停車需求，不少里民紛表反對。

林俊憲認為，當地居民有明確的停車需求，不應只考量管理方便，就禁止民眾停車。因此協調國產署、南市交通局等單位後，取得共識將該空地規劃為收費停車場，同時在設置前的1年緩衝期間，先以人工收費進行管理，既可保障民眾停車需求，也能做好周邊環境的維護與管理。

代表國產署的蔡奇宏表示，在權衡國有地周邊民眾使用需求後，將先與市府交通局合作，採取人工管理方式開放民眾停車，未來再規劃設置收費停車場。

市府交通局技正黃俊傑也說，可配合合作，同時會考量周邊廟宇慶典活動等需求，規劃妥善管理方法，解決當地民眾的需求。

里長柯崑城說，之前當地居民就對這塊空地的規劃表達過許多意見，如今達成設置收費停車場的共識，他與居民將樂觀其成。

立委林俊憲（後中坐者）偕地方議員與中央、市府相關單位討論台南南區金鑾宮前國有空地管理問題，決議設置收費停車場解決。（圖：林俊憲服務處提供）

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