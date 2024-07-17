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學者指公糧價若漲1碗白飯至少漲5元 陳駿季：消費生產端都齊漲

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

2024/07/17 15:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白昨於立院通過公糧價每公斤提高5元決議，學者表示，公糧價抬高，會帶動後端零售市場米價上升，未來到自助餐點1碗飯可能會從10元漲到15元，未來稻米產地價即使大跌，一碗飯的錢不會變；農業部長陳駿季今（17日）表示，公糧漲價連生產端的資材都會大漲，只會推「1集2轉3加3」。

平均有6成以上的國人都是外食族，隨國眾兩黨通過調漲公糧價決議，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，若真執行該決議，物價一定上漲，因國內的稻米有7成仍由民間糧商收購，公糧價調漲的當年度，糧商為搶米，也會同步調高收購價，收購成本增加會反映到零售米價，隨零售米價提高，到小吃店、自助餐等買便當，點一碗飯的零售價也會調高，也就是未來到自助餐點一碗白飯恐怕會從現在的10元漲到15元以上，末端消費市場的價格有僵固性，調漲後很難再回彈，也不會反映產地價格，一如目前的雞蛋。

陳駿季今出席和中研院簽署合作備忘錄記者會，被問及是否會執行立院決議讓公糧收購價含烘穀費每公斤從26元調漲到31元，他僅表示媒體應該都很清楚立院主決議的效力，也表示農業部和產地農民與農會溝通後，會推「1集2轉3加3」的措施，也就是在原有二期作不種稻獎勵下，鼓勵公糧農民加入集團產區，提供獎勵金，預計3年內乾穀每公斤價格提高3元，實質增加農民收益。

陳駿季進一步指出，立委指稱因為稻農生產成本提高，因此提高公糧價，但調漲公糧價絕非最佳解，只會讓栽種成本等大幅增加，最後稀釋稻農的收益，況且產業也不是只有水稻，還有蔬果花卉等產業，而這些產業都是提高生產效率的方式來降低成本壓力，農業部施行的措施必須考量農業所有利害關係人，而不是只有繳公糧的稻農。

對於學者表示若調漲公糧價，未來到自助餐點一碗飯將變貴、物價將大漲，陳駿季重申，不用說消費端，連生產端的成本都會提高，因此必須用「1集2轉3加3」增加農民收入。

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