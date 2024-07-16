主決議保障健保點值0.95元 醫：平均點值恐對弱勢醫院不公

立法院會今天通過主決議，要求衛福部應進行健保改革具體措施，於明年6月30日前達到平均點值1點0.95元。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/16 18:53

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院會今（16日）通過維持現有條文並附帶主決議，要求衛福部應進行健保改革具體措施，於明年6月30日前達到平均點值1點0.95元，化解入法恐造成的健保崩盤危機，不過台灣社區醫院協會理事長朱益宏提到，平均點值可能對弱勢醫院不公平，呼籲政府應保障無論大醫院、小醫院，每點都能達到0.95元。

在野黨立委提出健保法第62條修正草案，主張平均點值每點不得低於0.95元，或每點費用低於1元時，應由政府公務預算補足至1元。衛福部則多次表達擔憂，認為保障點值入法恐增加民眾保費，並引發醫療浪費等後遺症，最終破壞健保制度。

請繼續往下閱讀...

經過多次朝野協商，今天終於達成共識，決定維持現行條文，並通過主決議「為改善醫療環境，維護醫事人員專業權益，衛福部應進行健保改革具體措施，於2025年6月30日前達到平均點值1點0.95元，以維護全國醫事人員權益。」

對此台灣社區醫院協會理事長朱益宏指出，醫界長期在點值上受到不公平待遇，雖肯定新政府上任後展現善意，花了很多心思和努力來改善點值，但仍對於未入法感到一絲遺憾。站在地區醫院的角度，對於明年6月達到平均點值1點0.95元的主決議仍有擔憂。

朱益宏提到，因為平均點值可能是全台灣六個分區（台北區、北區、中區、南區、高屏區、東區）的總平均，都會人口密集的分區，其西醫基層浮動點值降得更為明顯。

他舉例，今年第一季醫院總額結算中，六個分區的平均點值每點0.917元、接近0.92元，其中台北區、北區、中區平均點值約是0.9，南區、高屏跟東區約是0.94到0.95元。再細看台北區，雖然平均點值是0.9元，但其中一些醫學中心的點值可能是0.91或0.92元，而部分地區醫院的點值則只有0.86或0.87元，這樣一來，雖然點值「表面很好看」，但對於點值較低的醫院將面臨更大壓力。

朱益宏呼籲，政府在落實主決議時應保障每家醫院，不論大小，都能達到平均點值0.95元，而不是只追求總平均點值，這樣才能真正改善醫界待遇，避免點值落差造成讓醫療院所陷入困境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法