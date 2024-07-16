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精品茶包出包！「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味農藥超標

一批自波蘭輸入的「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味，含不得檢出農藥因得克。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

一批自波蘭輸入的「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味，含不得檢出農藥因得克。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

2024/07/16 12:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（16日）公布最新邊境查驗不合格名單，多家知名品牌出問題，像是自波蘭輸入的精品茶包「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味，被檢出農藥因得克違規，義大利進口的「芳提娜乾酪」則被發現大腸桿菌超標，此外，知名日式炸豬排「勝博殿」使用的高麗菜筷在溶出試驗不合格，所有違規產品均依規定在邊境退運或銷毀。

食藥署今天公布的不合格名單共有18項，「農藥殘留」方面有11批，包括波蘭的「茉莉綠茶、美國的紅櫻桃2批及羅勒碎片、印尼的白胡椒粉、印度的馬芹粉及胡荽粉、中國的山楂、澳大利亞的鮮橘子、馬來西亞的咖哩粉、埃及的奧勒岡。「防腐劑含量違規」分別有越南的綠茶萃取飲品、菲律賓的塗抹起司各一批。另外違規的還有印尼木薯泥被檢出氫氰酸、塞席爾的冷凍石喬魚檢出重金屬甲基汞、美國「冷凍牛舌」被檢出弓蟲、勝博殿自日本進口的「筷子」溶出試驗不合格、及義大利進口的「芳提娜乾酪」大腸桿菌超標等。

食藥署副署長林金富說，台灣英聯食品飲料股份有限公司從波蘭輸入的「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味，有不得檢出的農藥因得克0.12ppm，製造廠為R. TWINING AND COMPANY LIMITED，全批38.88公斤已退運或銷毀，進口業者近半年來首次不合格，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。

林金富也提到，聯馥食品股份有限公司從義大利進口的一批「芳提娜乾酪」，在5個樣品中，有3個樣品大腸桿菌含量為每克1100個單位，另2個樣品則是超過1100個單位，根據「食品中微生物衛生標準」，乾酪類產品中，大腸桿菌的含量規定為在5個樣品中，允許有不超過2個樣品的大腸桿菌含量在每克10到100單位間，因此這批乾酪被判定不合格，共4.46公斤在邊境退運或銷毀。

此外，知名日式豬排店「勝成餐飲股份有限公司（勝博殿）」進口的高麗菜筷子未通過溶出試驗，該試驗主要以醋酸、乙醇等模擬與食器與食品直接接觸面是否會有不該出現的雜質，污染食物，該批產品因檢驗不合格，全數共95.16公斤在邊境退運或銷毀。

日式豬排店「勝成餐飲股份有限公司（勝博殿）」自日本進口的一批高麗菜筷，未通過溶出試驗，在邊境被退運或銷毀。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

日式豬排店「勝成餐飲股份有限公司（勝博殿）」自日本進口的一批高麗菜筷，未通過溶出試驗，在邊境被退運或銷毀。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

一批自義大利進口的「芳提娜乾酪」被發現大腸桿菌超標。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

一批自義大利進口的「芳提娜乾酪」被發現大腸桿菌超標。（食藥署提供）（記者邱芷柔攝）

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