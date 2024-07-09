日本進口「玄米胚芽油」致癌物超標！ 逾8000公斤退運或銷毀

阿拉伯聯合大公國進口的棕櫚油，也被檢出「縮水甘油脂肪酸酯」超標。（食藥署提供）

2024/07/09 11:54

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（9日）公布最新邊境查驗結果，其中二批分別自日本進口的「玄米胚芽油」及阿拉伯聯合大公國進口的棕櫚油，均被檢出有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標，全數逾8千公斤在邊境退運或銷毀，這也是我國今年起跟進歐盟訂定GEs限量標準後，首度查到違規。

食藥署副署長林金富指出，根據國際癌症研究機構資料顯示，GEs為第2A類致癌物，對人體有致癌風險，食藥署先針對嬰幼兒食用食品，限制其GEs含量後，今年1月1日起再針對食用油脂實施限量標準規範，每公斤不得超1000ppb。

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林金富說，GEs限量標準上路後，邊境首度查獲違規，由炘科技股份有限公司自日本進口的一批玄米胚芽油，被檢出GEs含量每公斤達1688ppb，超過我國法規限量標準，全批8294.4公斤在邊境退運或銷毀，食藥署也將針對進口業者加強抽批查驗。

此外，井富油脂企業股份有限公司從阿拉伯聯合大公國進口的棕櫚油，也檢出GEs含量每公斤高達2634ppb，全批40公斤同樣在邊境退運或銷毀，並針對業者加強查驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，GEs產生原因主要是油品在製造過程中，經高溫、脫臭、脫酸、脫色等而產生，以精煉油脂被發現較多，GEs被國際癌症研究機構列為第2A類致癌物，也就是在動物實驗中，已有充分的致癌性證據，並可能對人體增加致癌風險，包括肺癌、肝癌等，甚至有生殖毒性。

根據歐盟評估，成人每日縮水甘油的耐受量為每公斤體重0.8微克。面對GEs風險，顏宗海建議，減少選用精煉油及食用速食產品，並多吃富含纖維質的新鮮蔬果，幫助減少油脂在小腸的吸收，就能降低縮水甘油對健康的危害。

日本進口的「玄米胚芽油」在邊境被檢出有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯」超標。（食藥署提供）

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