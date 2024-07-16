07/16 各報重點新聞一覽

立法院院會昨三讀通過「勞基法第五十四條條文修正案」、「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」。（記者田裕華攝）

2024/07/16 06:57

自由時報

勞基法修法三讀 勞僱協商後 65歲勞工可延後退休

立法院院會昨三讀通過「勞基法第五十四條條文修正案」、「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」，前者增列年滿六十五歲勞工若經勞僱雙方協商，得延後退休；後者則進一步確保中高齡者及高齡者就業權益。

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鋰電池大廠爆內鬼 20億商業機密遭竊

全球首家量產磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池、位於桃園市的泓辰電池材料公司，是業界唯一同時擁有設備開發及材料研發能力的公司，去年初並與工研院簽署「下世代電池合作」開發合約；卻傳出該公司專案經理鄒健龍疑為商業間諜，任職短短三個月就離職，更涉嫌於離職前竊錄公司配方、製程、設計及設備研發等五八六一個機密檔案，損害公司利益近廿億元。檢調接獲檢舉搜索鄒男住處扣得遭竊機密檔案、聲押獲准，桃園地檢署昨偵結，依違反營業秘密法起訴，並建請法院從重量刑。

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南市警局長屆退 警政委員林國清接任

台南市警察局長廖宗山今天屆齡退休，將由警政署警政委員林國清接任局長，人事派令雖未發布，但林國清昨下午前往拜會台南市長黃偉哲，間接證實他將接任南市警局長，由於七月另有多人退休，牽動一波警監以上包括副署長、縣市警局長在內的多個職務調整，今將一併發布。

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聯合報

槍擊案後 拜登：將公布獨立調查報告

美國前總統川普在賓州遭槍擊震驚全美，總統拜登兩度發聲呼籲團結，並承諾將公布獨立調查結果；受傷的川普與夫人梅蘭妮亞也公開呼籲團結，川普說，他仍如期赴威斯康辛州參與全代會，並將修改全代會演說內容，側重團結。共和黨人將在全代會正式提名川普為總統候選人。

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勞基法修正三讀 勞雇協商 可免強制65歲退休

立法院會昨天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案，放寬六十五歲強制退休年齡的規定，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡；雇主除有正當事由外，不得對逾六十五歲繼續工作的勞工降低薪資或其他勞動條件等不利對待，否則可處罰雇主新台幣卅萬至一百五十萬元罰鍰，並公布負責人姓名。

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中國時報

槍擊激化對立 川拜同喊團結

美國前總統川普13日於賓州造勢活動上遭暗殺未遂，重塑了大選格局，民主與共和兩黨皆調整選戰基調，打出團結牌。拜登在白宮發表全國演說，強調在美國，「我們透過投票箱，而非子彈解決我們的歧見」。即將出席共和黨全代會的川普則說，他的演講稿已全部改寫，原本聚焦批判拜登的政策，但現在川普要求將「團結」（unity）訊息融入4天的全代會中。

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2027備用率僅法定一半 恐限電

經濟部15日公布最新版「全國電力資源供需報告」，預估未來10年每年用電成長2.8％，至2033年用電量將比今年暴增812億度電。且2027年前夜間備用容量率低到僅有8％，約法定標準15％的一半。學者直指，「只要大型機組故障，就會限電。」

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南市警局長廖宗山（右）屆齡退休，將由警政委員林國清（左）接任，昨日親自到台南拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

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