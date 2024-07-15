太美了！王功漁火節煙火秀 30公里外員林百果山看得見

攝影達人吳大清，14日晚間在員林百果山廣天宮拍攝員林市夜景，正好拍下30公里遠的王功漁港在施放高空煙火。（吳大清提供）

2024/07/15 22:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣「王功漁火節」上週末登場，昨（14日）晚間8點施放高空煙火秀，有攝影達人在距離超過30公里遠的員林市百果山上的廣天宮拍攝夜景，正好拍下這絢麗的一幕，並上傳臉書「大員林生活圈」分享，立刻吸引近千人按讚，驚呼「太美了」、「沒想到在百果山就能看到王功煙火」。

攝影達人吳大清，經常在臉書分享拍攝大自然變化美景，昨日他上網分享一張，前方是員林市夜景，後方卻是王功漁火節的煙火秀照片，讓不少網友質疑，「真的是王功嗎？」，「肉眼可以看得到這麼遠？」，但也有人讚美，「技術＋大砲＝美拍」。

請繼續往下閱讀...

吳大清一一回覆網友，表示確實是在百果山上的廣天宮拍攝，因昨晚能見度佳，又打高空煙火，肉眼就能清晰看見，他也解釋，是使用約500-600mm焦段拍攝，而長焦鏡的成像會把遠處物體往前拉近，所以煙火看起來才會那麼大，好像離員林並不遠。

「天氣好真的可以看到海邊！」大員林生活圈版主賴義乾說，近日彰化午後經常有雷陣雨，而雨後就是萬里無雲好天氣，昨日傍晚他也特地到廣天宮拍攝夕陽，沒想到用手機拍，就可以拍到芳苑的大風車（風電機組），而兩地明明相距30公里，卻好像近在咫尺，景色令人不可思議。

攝影達人吳大清，在員林百果山上廣天宮拍攝夜景時，正好拍下距離30公里遠的王功漁火節自施放高空煙火，他將美景上傳臉書分享，令不少人驚呼「沒想到在百果山就能看到王功煙火」。（翻攝大員林生活圈）

臉書版主賴義乾說，彰化近日雨後就是萬里無雲好天氣，他也特地到廣天宮拍攝夕陽，沒想到用手機拍，就可以拍到芳苑的大風車（風電機組），景色令人不可思議。（賴義乾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法