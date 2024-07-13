王功漁火節登場 光廊造景2.2公里

可愛的海底世界燈飾飛上王功街道空中。（彰縣府提供）

2024/07/13 05:30

連辦2天 王功漁港至海福宮免費接駁車 白天烤蚵 夜賞光雕秀

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國三大海洋音樂會之一的「王功漁火節」，今年邁入第廿週年，將於今（十三日）、明（十四日）兩天在彰化縣王功漁港及福海宮盛大舉行，壓軸的白天千人烤蚵、夜晚五彩繽紛的燈光秀，會讓人大飽口福與眼福，縣府歡迎民眾帶著家人朋友一起來享受這美麗的夜晚和豐富的活動！

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為期兩天的活動將從早到晚不停歇，白天有水陸氣墊樂園、千人烤蚵和祈福嘉年華，晚上則有七分鐘的璀璨煙火秀和無人機燈光秀連續上演，最後還有壓軸的海洋音樂會。縣府歡迎民眾相約到彰化王功，體驗這場視覺與聽覺的雙重盛宴。

海洋生物燈飾 閃耀至8月底

今年的燈光秀以「海洋世界」為主題，將海底世界的奇妙生態搬到陸地。從主舞台區的海港區，沿著堤坊一路延伸到漁港路，串聯王功橋到王功街，長達二．二公里的光廊藝術造景。可愛的小海豚、美麗的海星和珊瑚，還有俏皮逗趣的螃蟹，各種可愛的海洋生物燈飾，每天晚上六時三十分至十時點燈，展期至八月三十一日。

火車站開專車 直達王功福海宮

今、明兩天上午九時至晚上十時，王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務，彰化火車站也有直達王功福海宮的專車，讓民眾輕鬆到場，無需擔心交通問題。縣府邀請大家來一趟王功漁火節，享受夏日的狂歡！

為了擴大慶祝王功漁火節廿週年，今年特別在漁港旁的「王者之弓橋」舉辦光雕秀，七、八月每週六、日晚上七時到九時三十分，每半小時上演一場。縣府希望透過夜間的光廊造景及光雕秀，讓民眾在涼爽的夜晚吹著海風，盡情玩耍，享受愜意時光。

黃昏後，彰化王功海邊美麗的夕陽，讓人流連忘返。（彰縣府提供）

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