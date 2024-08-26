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不得已棄「排隊名店」光環 鹿港蛋黃酥「新口味」全說了

鹿港蛋黃酥名店「新口味」卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統，就是要徹底解決排隊亂象。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統，就是要徹底解決排隊亂象。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/08/26 06:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為解決每逢中秋節檔期就出現椅子部隊的排隊亂象，彰化鹿港蛋黃酥名店「新口味」從4年前開始全面改為線上預購，但年年都有人敲碗希望開放現場購買。「新口味」蛋黃酥二代王裕誠表示，當初也是迫不得已卸下「排隊名店」的光環，因為民眾排隊排到吵架或打架，顧客亂停車讓鄰居怨聲載道，買不到的人就打1星負評，只好砸下數百萬元走上數位轉型之路。

王裕誠指出，沒有店家會有錢不賺的，手工的蛋黃酥產能就是有限，以前「新口味」為了解決現場排隊問題，什麼方法都想過，也都試過了，也曾經發過號碼牌，也曾經提供電話訂購。但發號碼牌，民眾在現場排隊，還是造成交通問題；而電話訂購接單，最怕手寫單出錯或是不見了，民眾則一直抱怨電話打不進來。

王裕誠說，最可怕的是排隊民眾，因為有人插隊，排到吵架或是打架，因為現場排隊人潮太多，隨地丟垃圾或是檳榔，不只製造髒亂，而車子亂停或是前一晚就出動椅子部隊，也讓店家被鄰居討厭，尤其是就算店家再認真與努力，有民眾只要買不到，就直接上網打1星給負評，最後真的是迫不得已決定卸下「排隊名店」的光環，全面走上網路預購。

王裕誠說，砸下數百萬元優化官網改成網路預購，剛開始是農曆6月1日起就開放中秋檔期預訂，一度造成網路大塞車，代購派出的網路大軍，幾乎快要包下中秋節前幾天最熱門時段的訂單，為了讓更多民眾可以如願預約買到，因此，才又改成每星期五開放下一星期的網路預購，果然代購搶單的比例也大為降低。

王裕誠指出，許多人到現在都敲碗要現場購買，對此只能說「拍謝」。只要回想以前現場購買的亂象，就覺得數位轉型後，終於解決大排長龍的排隊亂象，不敢說這樣的方式是最好的，但初心就是用盡全力為客人著想，所以，不會再走上現場購買的回頭路了！

鹿港蛋黃酥名店「新口味」卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統，就是要徹底解決排隊亂象。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統，就是要徹底解決排隊亂象。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」為徹底解決排隊亂象，卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統。（鹿港新口味蛋黃酥提供）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」為徹底解決排隊亂象，卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統。（鹿港新口味蛋黃酥提供）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」為徹底解決排隊亂象，卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統。（鹿港新口味蛋黃酥提供）

鹿港蛋黃酥名店「新口味」為徹底解決排隊亂象，卸下「排隊名店」光環，砸數百萬元強化官網網路預購系統。（鹿港新口味蛋黃酥提供）

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