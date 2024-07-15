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週二高溫衝37度紫外線爆表 嘉義以南午後雷雨區更廣

氣象署提醒，週二各地多為晴朗雲量少的天氣，午後留意短延時強降雨。（資料照）

氣象署提醒，週二各地多為晴朗雲量少的天氣，午後留意短延時強降雨。（資料照）

2024/07/15 21:47

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（16日）各地多為晴朗雲量少的天氣，午後需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，天氣炎熱，各地無雨時高溫普遍在34到36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率。

中央氣象署預報，週二盛行風仍為東南風，東南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為晴朗雲量少的天氣，受熱力作用影響，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南地區降雨機率高，雨區也較廣泛，雲林以北及東半部偏向山區和近山區平地為主，各地山區有局部短延時大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出留意天氣變化，並攜帶雨具備用，另外，清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34到36度之間，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，此外因東南風沉降，西半部的高溫情況會持續較久，甚至到傍晚預估局部溫度都還有32到35度，外出請多補充水分，避免熱傷害。

天氣風險公司指出，週二太平洋高壓仍偏強，各地天氣與週一相似，迎風面東南部局部短暫陣雨機會，午後各地山區、中南部部分平地有短暫雷陣雨。週三到週五太平洋高壓持續影響，但強度有減弱趨勢，迎風面東南部持續局部短暫陣雨，並且要注意午後雷陣雨的規模有擴大趨勢，各地山區、近山平地都可能受影響。

紫外線指數部分，週二除了新竹縣和連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。

空氣品質方面，週二環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

週二各地無雨時高溫普遍在34到36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署）

週二各地無雨時高溫普遍在34到36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署）

週二紫外線指數高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

週二紫外線指數高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空品方面，週二竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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