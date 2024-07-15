本週酷熱紫外線強 午後慎防雷陣雨／指數達過量、危險級 出門曝曬15分鐘可能曬傷

一週天氣預報

2024/07/15 05:30

〔記者蔡思培、廖家寧／台北報導〕未來一週天氣炎熱，大台北、中南部高溫上看卅七度，各地紫外線指數都達過量級，但午後仍要留意雷陣雨。

大台北、中南部恐飆37度

中央氣象署預報員官欣平表示，本週天氣以高溫為主，但要慎防午後雷陣雨。今天中部、南部地區平地、北部、宜蘭、花蓮山區可能有午後雷陣雨。明天至週六，午後雷陣雨範圍可能擴大至西半部平地，提醒民眾攜帶雨具。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，本週各地溫度可達卅四至卅六度，大台北、中南部要留意局部卅七度高溫。台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」、紫色「危險級」，在外曝曬十五至廿分鐘就可能被曬傷，若外出要做好防曬並補充水分。

南海熱低壓對台無影響

官欣平說，台灣南邊海面有顯著雲系發展，目前在南海、南沙島海域的熱帶性低氣壓朝西移動，但距離台灣較遠、結構又鬆散，加上朝西移動很快就會遇上中南半島，對台灣不會有影響。

全台水庫水位穩定回升

此外，今年進入汛期後，受到梅雨鋒面與午後陣雨挹注，全台各地水庫水位穩定回升，中部前三大的大型水庫德基、日月潭與鯉魚潭，蓄水率都維持在九成以上。水利署表示，目前僅桃園地區為水情提醒綠燈，其餘地區皆是水情正常，全台水情穩定。

經濟部水利署統計，截至昨晚七點，中部水庫蓄水率，鯉魚潭九十九．三三％、德基九十一．二％、日月潭九十三．二八％、永和山九十六．三九％、明德五十九．九一％、霧社八十三．八七％、湖山水庫滿庫。

南部方面，曾文水庫蓄水率五十．七六％、南化九十七．八八％、烏山頭八十一．四七％；北部的翡翠水庫蓄水率六十六．三二％、寶二八十五．八七％。石門水庫在本月九日甫突破四成大關，現在蓄水率已升至四十八％，逼近五成大關。

受到梅雨鋒面與午後陣雨挹注，全台各地水庫水位穩定回升。圖為曾文水庫，蓄水率目前穩住5成。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法