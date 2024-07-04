雷擊造成文湖線停駛 維修人員駐點

2024/07/04 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二日下午台北捷運文湖線因大雷雨，大安站至動物園站暫停營運約四十七分鐘，影響約五百多人。台北捷運公司昨說明，文湖線號誌系統異常警訊，研判與閃電雷擊有關，由於近期午後雷陣雨頻繁，已安排維修人員駐點，後續將研議設置訊號隔離設備，強化避雷保護。

北捷表示，七月二日十四時五十三分及五十五分出現兩次雷擊，文湖線行控中心於十四時五十五分監控號誌設備出現異常警訊，為確保旅客安全，大安站至動物園站暫停營運，南港展覽館站至忠孝復興站正常營運，並同步啟動忠孝復興站至動物園站公車接駁，後續經更換數位輸出板件後於十五時四十二分恢復正常營運，處理期間影響約五百多人。

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北捷說明，經維修人員收班後檢視，研判文湖線號誌系統數位輸出板異常警訊與閃電雷擊有關，由於近期午後瞬間雷雨頻繁，已安排維修人員駐點即時處理，後續將邀請科技顧問指導，研議設置數位輸出板與道旁設備間訊號隔離設備，強化避雷保護，維護營運穩定度。

北捷提醒，如因本次事件中途提前出站或已進站不搭乘，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，亦可至北捷公司官網查詢。文湖線六月廿一日也因雷擊出現設備異常警訊，一度有四部列車暫停行駛一分鐘。

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