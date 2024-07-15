助力青年舊城商圈創業 竹市推課程傳授秘訣

助力青年舊城商圈創業，竹市府推課程傳授秘訣。（市府提供）

2024/07/15 13:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府為提升舊城商圈服務經營與行銷，將辦理「舊城商圈再造復興計畫」教育訓練課程，邀四大講師授課，包含手機拍攝與運用AI工具製作商圈影片、顧客旅程設計、商圈青創必學的財務課、政府補助計畫申請實務等課程。期待商圈業者共同提升經營軟實力，帶動商圈曝光與店家業績成長，進一步活絡舊城商圈。

市府表示，為了協助青年在舊城商圈創業開店，並推動店家轉型及發掘具有潛力的在地特色店家，市府近年來積極開辦各類訓練課程與行銷活動。日前舉辦的商圈輔導計畫說明會，邀請新竹在地耕耘多年的大山北月創辦人莊凱詠，暢談青年創業與本土文化轉譯，以及地方創生策略，深入淺出地闡述新創意活化舊場域與凝聚地方共識的成功經驗，成功啟動今年舊城商圈輔導計畫。市府期望透過商圈系列教育訓練課程，強化業者的多元經營能力，提升商圈競爭力，進而促進地方經濟的繁榮與發展。

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產發處長許智堡指出，今年推動舊城商圈再造復興計畫，採追蹤式輔導策略，現階段為訓練期，邀請各領域專家授課分享，有效提升青創業者與商圈店家的經營知識與數位技能。19日第一場課程由環島走部落有限公司執行長全偉義傳授手機拍攝與AI工具製作，運用當前科技趨勢結合手機工具行銷推廣店家知名度。

24日下午第二場課程邀請啟新創育顧問有限公司顧問總監賴廣瑜，分享商圈如何以設計思考思維，規劃良好顧客消費旅程，吸引更多消費者光顧；31日舉辦最後兩場課程，由傳動經營管理顧問股份有限公司總經理魏彰志，傳授如何申請各式型態的政府補助計畫，成功獲得政府相關資源支持，讓店家成長茁壯。此外，也邀請佩哲會計師事務所王佩如所長，引導商圈與青創店家了解店家型態，掌握關鍵財務及獲利密碼。

產發處表示，課程涵蓋市場行銷策略、顧客服務技巧、數位化經營模式等多方面的內容，旨在提升商圈業者的整體素質和應變能力，讓業者能夠在快速變化的市場環境中保持競爭力。同時，市府也將持續提供資源和支持，幫助商圈打造獨特的品牌形象，吸引更多的顧客和投資，實現商圈的永續發展。

產發處補充，市府共規劃四堂課程，第一堂課地點位於新竹市關帝廟2樓圖書館（新竹市東區南門街109-1號），第二至四堂課於新竹中央市場2樓教育訓練室（新竹市東區中央路3巷內），歡迎商圈店家業者及民眾把握機會報名，額滿為止。

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