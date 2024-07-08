竹市舊城商圈再造復興計畫開跑 創新優化策略輔導商家

竹市舊城商圈再造復興計畫開跑，將以創新優化策略輔導商家。（圖由市府提供）

2024/07/08 15:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推動「舊城商圈再造復興計畫」，去年以「數位工具導入」、「創新服務與創新商品開發」及「店家環境優化」3項策略輔導商圈店家，希望為舊城區帶來人潮與商機，提升商圈店家競爭力。產發處表示，今年市府將延續此計畫，透過持續性的店家輔導，創造商圈亮點，期望藉由店家的升級再造，吸引更多人潮進入舊城區。

市府表示，為鼓勵青年創業，活絡舊城商圈，市府推動「舊城商圈再造復興計畫」，透過專業顧問輔導團隊，協助青年於舊城商圈創業開店，並推動舊城商圈店家轉型，發掘具有潛力的在地特色店家，以歷史文化脈絡及故事行銷為基礎，包裝商圈店家的獨特品牌形象，將其打造成舊城亮點，展現竹市舊城商圈多元的面向。

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產發處長許智堡指出，去年度輔導計畫店家包括「新興農藥種子行」、「鴻安堂」、「餅不甜可麗露專賣」、「名將運動登山用品」、「赫赫珠寶」及「享來點」等店家，專業顧問團隊協助店家進行市場及產品分析、優化服務流程，同時也協助老店翻修，營造具層次感的空間氛圍，輔導成果相當豐碩。今年計畫預計以徵選方式選出15間店家參與再造行列，歡迎有志在竹市創業、投入在地的店家踴躍報名，希望店家在市府的支持與專業團隊的幫助下，能夠在瞬息萬變的市場競爭中脫穎而出，展現竹市獨特的商業魅力和活力。

產發處表示，計畫說明會將於11日14時在新竹關帝廟2樓忠義圖書館舉辦，將邀請新竹大山北月創辦人莊凱詠針對「地方特色產業與商圈發展」進行分享，莊凱詠是第60屆十大傑出青年社會服務類得主，曾投入廢棄小學改造，串連當地農家資源推動地方創生，成功翻轉大山背休閒農業區。期望透過他的分享，吸引更多青年店家投入計畫，歡迎有興趣的業者踴躍參加，歡迎上網報名。

產發處補充，「113年舊城商圈再造復興計畫」徵選申請案自即日起受理至7月31日止，「數位工具導入」和「創新服務與創新商品開發」兩大類別將優先輔導18至45歲的青年創業者，協助店家導入合適的數位工具及開發創新文創商品；「店家環境優化」則以新竹經營30年以上的老字號店家為主，期能藉由店面再造提升店家形象，歡迎竹市舊城區具實體店面的店家踴躍申請，相關申請文件下載；線上報名表單。

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