「2024大稻埕夏日節」17日登場 警方公布交管措施

圖為「大稻埕煙火秀」。（資料照）

2024/07/14 11:18

〔記者王冠仁／台北報導〕由台北市政府主辦的「2024大稻埕夏日節」即將展開，此次活動期間共有4場主題煙火秀，其中第一場也將於17日當天登場。由於往年活動都吸引大批民眾前往參加，警方為了確保活動順利與交通順暢，台北市警局在今天宣布相關交管措施，呼籲民眾屆時要遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

北市警表示，此次活動時間為7月17日至8月10日，共計25天，活動地點在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，將有4場主題煙火秀，分別為7月17日「躍動台北」、7月24日「光耀稻埕」、7月31日「台北星夜」及8月10日「戀曲140」。

請繼續往下閱讀...

警方說，17日首場中低空煙火秀將於20時施放5分鐘，除淡3至5號水門管制外，將實施多項彈性交通管制疏導措施，包含：

一、停車管制：10時至24時淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡4號水門外規劃緊急應變通道，並視人流情形，彈性實施管制。

二、管制範圍：

時間：晚上7時至9時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進；視狀況提早或延後管制及開放，另管制區內住戶開放通行。

範圍：第一階段為涼州街（不含）以南、延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視人、車潮於7時30分擴大第二階段彈性管制，往北延伸至民權西路（不含），往東至重慶北路（不含）及西寧南路（不含），往南至桂林路（不含），同時擴大周邊疏導範圍。

路口：民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西、重慶北路（涼州街至長安西路段）管制往西、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。

7時30分至9時30分於煙火施放前管制環河快速道路往北8處匝道，並疏導至貴陽街下匝道：

1.華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路管制。

2.和平西路、洛陽停車場匝道往北進入環河高架道路管制。

3.和平西路、桂林路246巷口。

4.華江橋銜接環河快速道路匝道。

5.環河南路、西園路口。

6.環河南路、萬大路口。

7.水源快速道路、青年路口。

8.中華路、泉州街口。

警方呼籲，活動期間周邊交通車流量大，該局籲請用路人應避免行經管制區域，並改道通行，建議改道動線如下：

一、東西向車流：改道行駛酒泉街、民族東（西）路、民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路、市民大道。

二、南北向車流：改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

警方強調，活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾捷運 （北門、雙連、大橋頭、中山站）前往，再步行至活動會場，其中捷運北門站為最佳進、出動線，省時又便利。

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法