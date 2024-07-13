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黑鮪魚保育有成數量增 日本再提增加捕撈配額

黑鮪豐收，日本認為保復育有成，再度提議增加配額。（記者陳彥廷攝）

黑鮪豐收，日本認為保復育有成，再度提議增加配額。（記者陳彥廷攝）

2024/07/13 23:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近年黑鮪魚大豐收，主要生產與消費大國日本，日前於太平洋黑鮪捕撈配額的國際會議，提案要再增加年度配額。消息傳到台灣主要漁獲的東港、琉球，漁民大多表示認同，希望成魚配額能再放寬，避免今年「海拋黑鮪」事件重演；但對台灣不會捕撈的幼魚配額部分也要增加，則是有所保留。

討論太平洋黑鮪捕撈配額的國際會議10日在北海道釧路市開議，黑鮪資源量在多年的保復育措施下，已有長足恢復，日本因此提議增加配額，太平洋30公斤以上大型鮪魚的年捕撈限額增加到目前的131%，30公斤以下小型魚種的年度捕撈限額提高30%，這也是3年內日本第2度提議增加，全球2022年開始配額增加15%，台灣從1709噸增至1965噸，即緣於日本在2021年的提議。

台灣已連數年豐收，佔全台5至6成黑鮪漁獲的東港今年捕獲6548尾、總重逾1160公噸的黑鮪魚，是睽違23年後再突破6000尾，但豐收下汛期才進行到往年一半，就因已突破配額的90%，因此漁業署在6月9日發出6月12日0時起禁捕公告。

急如星火的禁令讓漁民措手不及，有黑鮪船長在時限後揚繩發現仍釣得黑鮪，只能通報釣獲時間、地點後「海拋」，將以往視為黑金的黑鮪丟回海裡，加上已花費的出海油料、餌料成本，是引來漁民不滿。如今日本提案增配額的消息傳來，東港李姓漁民指出，增加配額大家當然樂見，但一下子增加131%仍有過多疑慮，至於幼魚是成魚來源，是否要增加也有必要經過學者專家的研究探討。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，黑鮪魚本來就是較高價的魚種，有部分漁民，在近年油料、餌料成本大漲下，1年只出海這1季，但今年卻因為碰觸配額上限只能提早結束，是令漁民反彈，漁會基於漁民的立場當然期盼增加配額，也已反映給漁業署，但她也強調，增加絕不是以用到最後一分一毫為目的，而是增加管控餘裕。

立委徐富癸則說，今年提早停止捕撈卻還是超過配額，顯見在管理機制上需有更嚴謹及週密的實施手法，但才6月中就已碰觸配額上限，將要求漁業署提出對資源量的看法，若看法同為恢復，將要求漁業署於國際會議爭取配額，讓管理措施配合產銷上能有更多調控，也避免出現「海拋」事件重演。

漁業署則回應，基於漁業發展的立場，將於相關的會議向國際鮪類的組織爭取配額，並於未來公告週知配額用量的方式落實快速、準確，讓漁民不再措手不及。

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