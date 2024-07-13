生命成長營拓視野 孩子體驗捷運維修、參訪亞東醫院

安得烈慈善協會帶孩子到台北捷運北投園區車輛維修廠參訪，包含錯綜複雜的軌道和實際運作的車廂，也了解車輛的維修和捷運系統的建設過程，拓展視野。（圖由安得烈慈善協會提供）

2024/07/13 18:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕安得烈慈善協會7月暑假分別舉辦生命成長營國中、國小等梯次，讓關懷的弱勢和偏鄉家庭孩子報名，提供理財、野外求生、美語等課程，還參訪台北捷運車輛維修廠、亞東醫院等，藉此開拓視野、激發對世界的探索及想像力。

該協會表示，面對當前社會的需求，兩梯次活動課程，涵蓋「理財」、「野外求生技巧」、「美語」、「惜食教育」、「生命教育」及「兩性教育」等面向，也為了拓展孩子視野，安排參觀科教館、台北捷運車輛維修廠、勞工加衛體驗館、亞東醫院等地，讓孩子們親身體驗不同領域的產業和技術，如在亞東醫院模擬老化後的感官體驗，並實地觀摩護理部和臨床病理科的操作。

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參與營隊的方老師表示：「我們的孩子大多來自單親、隔代教養或低收入家庭，在營隊的安排下，讓他們了解到世界上各種不同的職業，啟發對於未來做出更好的選擇。」

過去是營隊學員而今年作為工作人員的楊同學分享說，過去的營隊經歷讓我學會了團隊合作和參訪技能，這些經驗豐富了我的世界觀，也為我的未來鋪平了更多可能的道路。能由一名受助者轉變成一名服務者，感到非常滿足，希望未來這些弟弟妹妹們也能有這樣的機會，回饋社會，幫助更多人。

該協會執行長羅紹和表示，生命成長營不僅是一個暑期活動，更是傳遞愛與希望的平台，協會將繼續努力，為更多弱勢家庭和偏鄉的孩子提供成長的機會，讓他們在愛的陪伴下，勇敢追逐夢想，迎接美好的未來。

安得烈慈善協會帶孩子參訪勞安加衛體驗館，透過互動與遊戲，讓其了解職安重要性。（圖由安得烈慈善協會提供）

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