「尋找台南寶藏」 現場噴香又有擲超級大聖筊

東陽國小自製超級大聖筊，讓小朋友擲筊與抽籤。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/13 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「臺南400全民教育」系列活動，週週有精彩活動，今（13）日於南市兒童科學館以「尋找台南寶藏」為主題活動，有現場煎麻油栟餅、擲超級大聖筊、吃芒果冰等各式闖關體驗活動，都是學子們將特色課程學習轉化為有趣遊戲，熱鬧又精彩。

安定南興國小介紹社區芝麻產業，麻油椪餅洋溢香氣；忠孝國中用雙語解說府城的甜食列傳，有鳳梨酥、白糖粿、冰棒，「九豬十六羊」與台南關係；東陽國小教民眾用科技工具解讀老祖先的養生藥籤，還自製超級大聖筊、扭蛋機讓大家玩抽籤；文賢國中讓現場民眾玩夜市小遊戲認識台南山海特產，中獎請吃芒果冰，十分消暑清涼。

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此外，吉貝耍國小現場製作串珠與書籤認識西拉雅文化、慈濟中學進行熱蘭遮城及德記洋行解謎遊戲、樹林國小完整呈現保存良好的白鶴陣文化、海東國小巧用多年的科技課程呈現學生學習成果、崇明國中融入5G新科技探索巴克禮公園的前世今生。

這些趣味互動體驗，都是小朋友自行發想設計，讓參觀民眾探索「原味台灣」、「好山好水」、「美食台南」、「眾神之都」、「未來台南」等面向，找出台南在地的人文寶藏。

參與「原味台灣．多元文化的族群」課程互動展的新興國中，則以皮影戲表演介紹此傳統藝術特色，並帶入原住民傳統故事，也讓參與民眾實際體驗皮影戲操作及皮影戲偶DIY。校長鄭雅麗表示，透過簡單又有趣的「做中學」，讓民眾認識學校特色、在地文化，也能感受傳統藝術之美。

除了動態展演、課程互動展精彩繽紛，還可兌換「臺南400」限定小禮物，有玩擱有拿，讓家長帶小朋友開心打趣說：「錯過這1次， 得再等100年了」！

「尋找台南寶藏」體驗活動，贈送「臺南400」限定橡皮擦。（記者洪瑞琴攝）

台南麻油栟餅成為「尋找台南寶藏」活動，現場大噴香。 （記者洪瑞琴攝）

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