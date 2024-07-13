畢業旅行夯 黃偉哲：打造「台灣京都-台南」為日本學子首選

台南山上花園水道博物館，仍保留日治時期淨濾水設施。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/13 09:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國外旅客造訪台南的腳步逐漸復甦，南市統計4大古蹟景點，光是上半年國外旅客成長18％，尤其以日籍旅客為大宗，將繼續搶攻日本高校生「海外修學旅行」市場，祭出各項優惠吸引日本學子來台南。

南市文化局統計，南市4大古蹟景點安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋，去（2023）年度參觀人數152萬，較前1年（2022）增約3成，今年上半年亦已超過去年同期水準。國外旅客部分，去年來訪的國外旅客20.6萬人、佔比為13.6％，然而今年光是上半年就有14萬人次國外旅客，佔比成長至18％，其中，以日籍旅客佔國外旅客約25％為大宗。

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對於疫後國外旅客數成長，台南市長黃偉哲表示，將持續強化國際觀光行銷，吸引更多國際遊客；此外，也要持續搶攻日本高校生「海外修學旅行」，也就是畢業旅行市場，祭出各項措施吸引日本學子來台南，台南是台灣文化首都，台南和日本之間有深刻的歷史淵源與情感，可望「台灣京都—台南」成為日本學子畢業旅行的首選。

修業旅行「寓教於樂」非常重要，台南博物館、文化館、文化園區、特色觀光工廠林立，非常具有教育意義，連南科園區內都有國家級的台灣史前文化博物館。南市府表示，例如和日本姐妹市、友誼城市，以及姐妹校合作修業旅行接待，另也規劃「台南農遊」、「綠能高科技產業遊程」等「修業旅行限定」旅遊路線及優惠，後續將進一步公布。

南市政府指出，近年來組團來台南參訪的國外學校及青年團體，有來自日本、越南、印尼、荷蘭、紐西蘭等國，涵蓋整個印太地區，甚至遠達歐洲，足見台南在國際間的觀光能見度不差，「跨國教育觀光」有其發展潛力。

南美館2館中庭光影夢幻，曾是林志玲與夫娟AKIRA（黑澤良平）婚宴場所，粉絲追星景點。（記者洪瑞琴攝）

南科園區的國立台灣史前文化博物館（南科考古館）。（記者洪瑞琴攝）

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