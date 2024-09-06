民團批課審會藐視兒少權益 要求重啟學代遴選並對不法行為提告

台灣親子共學教育促進會今天舉行記者會，針對8月24日、25日高中學校課程審議會學生代表委員遴選委員會中，遴選委員對年齡較小的兒少委員做出缺乏尊重的行為進行說明。（記者劉宛琳攝）

2024/09/06 12:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕台灣親子共學教育促進會今天舉行記者會，針對8月24日、25日高中學校課程審議會學生代表委員遴選委員會中，遴選委員對年齡較小的兒少委員做出缺乏尊重的行為進行說明。台灣親子共學教育促進會理事長閔柏陵表示，將對遴選會議中不當的偷拍行為提告，並要求重啟課審會學代遴選，以補正日前未依規範而進行的遴選會議。

親子共學暖暖蛇青少年共學團中12至17歲的兒少參與本次課審會。兒少代表恬恬（13歲）表示，討論時很多人身攻擊，甚至使用白痴一詞；兒少代表涵涵（12歲）表示，會議安排沒考慮到參與者的年紀，以成人的理解內容來進行，嘴巴說尊重一邊卻做出相反的事，感到心裡受傷。

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任教於新北市的國小教師翁麗淑表示，遴選會議期間到結束後，不斷聽到代表感到身心壓力很大，希望退出，代表教育部邀請學生參加的目的不但沒有達成，反而是更粗糙的暗示兒少不適合參與這樣的會議。教育部應該藉由此一事件檢討會議進行的程序，修復兒少代表退卻、害怕的心境，認真檢討此後遴選會的招開形式，也補正讓前次的會議合乎程序。

台灣親子共學教育促進會表示，這些行為不僅違背《兒童權利公約》中保障兒少平等與尊重的原則，也反映出政府及相關單位在推動兒少參與公共事務中的嚴重不足。台灣親子共學教育促進會將繼續協助學生爭取應有的開會表達權益，直到教育部學會好好開會為止。

閔柏陵呼籲，國教署應正視前次會議的程序不正問題，在明天本屆課審會第3天議程開議之前，重新召開或是補正前次會議許多兒少代表沒能表達的問題。另外教育部更應該帶頭示範什麼是讓兒少表意權充分行使的會議形式，讓地方政府能夠有一個範本參考。以及對於成人的代表會議中的不法情事如偷拍、散布不實訊息等行為，將採取法律行為以塑造往後健康、正面的課審會討論風氣。

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