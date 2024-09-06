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萬大中和線中和站轉乘新北環狀線 地下連通道步行3分鐘

新北市捷運萬大中和線正在積極施工，目前計畫進度已達75.5%。（記者翁聿煌攝）

新北市捷運萬大中和線正在積極施工，目前計畫進度已達75.5%。（記者翁聿煌攝）

2024/09/06 12:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運萬大中和線正在施工，目前計畫進度已達75.5%，市長侯友宜今天至中和站視察，捷運局簡報指出，萬大中和線中和站與新北環狀線中和站轉乘，地下連通道3分鐘可達，地面道路於2026年復舊完成，兼顧品質、進度與安全，預計2027年底完工。

侯友宜說，萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，目前整體進度為75.5%，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，於新北市境內長5.7公里設置5座車站及1座機廠，並可於中和站轉乘新北環狀線、中正紀念堂站轉乘淡水信義線及松山新店線。

新北市捷運工程局長李政安說，萬大中和線計畫總經費741億元，新北市段總經費448億元約佔60%，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由台北市協助興建，新北市則辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業。

侯友宜視察後指出，萬大中和線全線隧道均已鑽掘完成，潛盾隧道進度目前僅剩LG05永和永平國小站至LG06中和站間拆除潛盾機作業，此段疊式潛盾隧道預計今年11月30日完成新北市段貫通，LG06中和站是全線最深車站，開挖最深達地下33.9公尺、連續壁深56公尺，刻正趲趕隔間牆、建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統標施工作業。

李政安說，萬大中和線中和站與新北環狀線便捷以地下連通道站內轉乘，連通道長134公尺，目前結構已完成，由連通道步行約3分鐘即可到達環狀線中和站，其中包含中和、永和、土城、及中正、萬華地區，通車後新北市至北市通勤時間約可減少10分鐘，同時將可紓解雙北交通壅塞問題，串聯新北、台北捷運路網，朝2027年底完工邁進。

新北市長侯友宜（右中）與立委和議員聽工程單位簡報。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（右中）與立委和議員聽工程單位簡報。（記者翁聿煌攝）

工程單位說明萬大中和線與環狀線中和站，可由地下連通道3分鐘連通可達。（記者翁聿煌攝）

工程單位說明萬大中和線與環狀線中和站，可由地下連通道3分鐘連通可達。（記者翁聿煌攝）

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