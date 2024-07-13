大學分科測驗》歷史科考題古今平衡 補教：近3年最難

大學分科測驗首節考歷史科，補教老師馮敬之（右）和曾樂浪（左）認為是近3年最難。（記者林曉雲攝）

2024/07/13 12:37

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗首節考歷史科，補教老師馮敬之表示，108課綱上路，今年是第3年考分科測驗，閱讀量很大，且無法讀完就可回答，考生須兼具閱讀能力和文字輸出能力之綜合能力，應是近3年最難，程度好的考生也不易拿高分，鑑別度很高，整卷雖只考了3題圖表題，但考生必須同時看懂圖表和文字，具挑戰性，五標估前三標微降，估頂標51級分、前標46級分、均標38級分、後標32級分、底標26級分。

馮敬之表示，今年沒有略古詳今，而是古今平衡，最難的題目應是第42題及43題，主要是題幹的範圍太大，考生答題沒有方向，長達4個世紀發生多少事，空間又是整個歐洲，時空都太廣泛，不易掌握作答關鍵；而第4、10、17題圖表題也具挑戰性，第17題是表題，考生較不太能掌握表題，亦是具代表性的題目。

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馮敬之說明，今年沒有考出伊斯蘭題，但考了2個「很酷的東西」，第32題周處除三害，切合電影時事題，以及第8題考轉型正義，題幹敘述是轉型正義時事題。

至於混合題，馮敬之直言不好答，今年混合非選題沒有「看過去答案就跳出來」的題目，題目把閱讀理解融入到手寫題，考生不僅要閱讀，也要有文字輸出能力，否則就吃虧了，加上題目問的範圍都很大，考生會較難決定從那個方向論述，例如第35至第37題題組考台灣茶葉發展，尤其是第37題考資料乙提到台灣「茶葉出產，遞年愈廣」，綜合兩則資料，可知滬尾開港後台灣茶的銷售有其優勢，請寫出兩項優勢，要能看出「不用繳稅是優勢」具挑戰性。

馮敬之表示，超綱題目是第18題，題幹是舊課綱，新課綱未提及；第34題多選出了女權考題是重要出題方向，考電器問世是否減少家務時間；另第21題考工人底層社會議題，以德國作家布萊希特對傳統史書不滿切入。

補教老師曾樂浪說明今年考了很多經濟題，例如第6、17、19、29、30、35至37題，也考出歐洲中古及中國上古，第3題考法蘭克國王查理曼，第11題是16世紀宗教改革，第41至43題則用餐桌禮儀包裝12到16世紀，考生要了解期間包括文藝復興到十字軍東征。

大學分科測驗歷史科，補教估五標前三標微降一分。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

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