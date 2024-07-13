大學分科測驗》歷史科文字敘述量近3年最多 學生作答有壓力

大考中心說明歷史科考題內容。（記者楊綿傑攝）

2024/07/13 11:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學分科測驗次日首節考歷史，北市高中歷史科教師群認為，題目文字敘述量是近3年最多，對學生作答會造成壓力，但其實題目並不困難，要有耐心、對概念清楚就能作答。而闈場老師指出，今年試題以史料判讀的比例最高，並測重不同觀點呈現，而包括清朝護照、家庭電器問世等都入題，測驗內容多元與生活連結。

建國中學教師莊德仁表示，今年題目文字數量偏多，閱讀起來會較為辛苦，連教師都感到「有壓力」，評估學生要在有效時間內完成題目是挑戰。試題主要以基礎知識為主，也測驗學生閱讀理解分析史料的能力，考生必須特別注意不同作者間的立場與解釋差異，以及時間與空間的因素，才能正確作答。

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莊德仁認為，雖然文字敘述多，但其實題目內容不困難，且因文字多提示也多，學生能耐心閱讀，並具有清楚概念、時序，作答會較輕鬆。如非選題就須比較不同史料，並花時間分析，其他如第31題及第32題，分別考檳榔的起源及世說新語中的周處除三害，都是有趣靈活的題目。

大考中心副主任黃璀娟提及闈場老師分析指出，史料判讀的部分如第21題，考作家布萊希特的詩句，考生須先由詩句中判讀布萊希特撰寫史書的觀點立場，才能選出答案；幼如第15題以山西讀書人的日記為題，考生須從內文的憂思與悲憤，結合清末以來中國變法到革命的歷史知識作答。

而與生活連結的部分，如第4題，須從護照資料，結合台灣史的知識，判斷其為1985年馬關條約簽訂之後，福建到台灣的旅客須持這份護照入境檢查。另第34題由家庭電器問世，女性家務勞動時數的研究數據為題，測驗考生能否從數據中分析出，未能因工具便利減少勞動時數，反而因社會期待增加勞動時數。

此外，試卷整體的命題方向切合108課綱的重大議題，如交流、互動、移動、性別、科技、醫療與能源等議題，如第2題、第13題涉及交通運輸的發展與國家治理；第19題涉及能源利用與生活方式的改變；第34題則是兼具性別與科技的議題均是。

北市高中歷史科教師群解析歷史科考題。（記者楊綿傑攝）

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