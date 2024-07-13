彰化花壇花筍節 農會總幹事、鄉長互尬茉莉金萱啤酒

花壇鄉農會總幹事顧碧琪（左1）、花壇鄉長顧勝敏（左3）與縣議員顧黃水花（左2）等人上陣尬茉莉金萱啤酒，清涼消暑。 （記者湯世名攝）

2024/07/13 11:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉農會與鄉公所今天（13日）共同舉辦花筍節活動，不僅有竹筍料理、親子DIY、闖關遊戲，還有茉莉金萱啤酒與大胃王大賽，花壇鄉農會總幹事顧碧琪、花壇鄉長顧勝敏等人還率先上陣尬茉莉金萱啤酒，結果顧勝敏技高一籌，堪稱精彩刺激，清涼消暑。

繼去年掀起熱烈回響後，花壇鄉農會與花壇鄉公所今年再度攜手，今天在茉莉花壇夢想館舉辦「世界茉莉盛典-茉莉夏賞．豐韻季」及「龍來ㄔㄨ好筍-花筍節」活動，以茉莉花、竹筍農特產為主軸，有吃又有拿，還可參加比賽拿大獎，吸引上千名民眾參與，熱鬧萬分。

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茉莉金萱啤酒大賽由花壇鄉農會總幹事顧碧琪、花壇鄉長顧勝敏、縣議員顧黃水花、鄉代會主席沈文盛、鄉代翁啟祐等人率先上陣尬場暖身，哨音響起眾人開瓶後大口狂飲，顧勝敏一口氣喝光兩瓶，率先達陣，掀起活動高潮。

顧碧琪表示，今年最大特色是安排代表茉莉音韻的「茉莉聲聲夜光音樂會」，邀請知名音樂家演奏，結合茉莉花香氣、音樂、茉莉點心，為鄉親帶來視、聽、嗅、嚐的感官盛宴。音樂會內容包括結合老穀倉共嗚的手碟演奏、爵士樂團表演，還有精彩的春仔花班及花藝班共同的「茉莉美學之夜」走秀活動，晚間安排「春仔花義賣」及「茉莉花純露特賣活動」，帶給觀眾難忘的夜晚。

顧勝敏也指出，藉由年度盛典，不僅能行銷在地特色農產，更能凝聚社區意識，促進地方經濟發展。今年也為親子家庭設計不少精彩的活動內容，吸引爆滿親子前來感受花壇的夏日盛典花筍節的魅力。

☆飲酒過量 有害健康☆

花壇鄉農會總幹事顧碧琪（左1）、議員顧黃水花（左2）還在喝，花壇鄉長顧勝敏（左3）已喝完兩瓶茉莉金萱啤酒，技高一籌。（記者湯世名攝）

竹筍搬搬樂大賽，參賽者用盡全力抓起10幾支竹筍。（記者湯世名攝）

彰化縣花壇鄉農會與鄉公所今天舉辦花筍節活動，大人小孩玩得不亦樂乎。 （記者湯世名攝）

彰化縣花壇鄉農會與鄉公所今天舉辦花筍節活動，吸引爆滿民眾參加。 （記者湯世名攝）

彰化縣花壇鄉農會與鄉公所今天舉辦花筍節活動，有吃又有拿，清涼消暑。 （記者湯世名攝）

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