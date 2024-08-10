拿兒子當人頭開公司 陳佩琪：有犯意沒犯行「請法院從輕量刑」

陳佩琪是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼任營利事業職務。（擷取自陳佩琪臉書）

2024/08/10 09:56

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲的兒子成立「智堯資訊傳媒有限公司」，公司地址與民眾黨部相同，遭質疑公私不分。柯文哲妻子陳佩琪昨主動致歉，今再發文表示，公司從7月底才開始有正式帳戶，至今一星期多都未開始有運作，她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。

陳佩琪是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼任營利事業職務。北市聯醫表示，聯醫公務員兼職規範依循「公務員服務法」第15條及相關函釋之規定。若有違法兼職情事，將依相關規定辦理。

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民眾黨發言人戴于文回應，陳非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

陳佩琪今早再發文表示，柯文哲常說法律是給人遵守的不是給人參考用的，她被檢舉犯罪後，也承認人生實在是「不經一事， 不長一智」，她贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓、該關就關、該罰就罰。

陳佩琪坦言，自己的確開了個公司，也承認將來他不是經營人，但公司7月底才開始有正式帳戶，至今一星期多都還沒開始有運作，「所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。」

陳佩琪表示，她每次跟柯文哲吵架時，偶爾會脫口說出：「你這個XX的， 看哪天我宰了你！」 還好目前他還活得好好的，她雖有犯意， 但尚未遂行犯罪事實，恐嚇罪應該不嚴重吧，「我好怕！」

陳佩琪提及，昨天有很多人提供她解方，他們教她以後要開店，不要開公司，不用成立什麼帳戶，只要提領現金即可；目前現金300萬元開公司有前例可循，是無罪的，若怕被看到就用黑袋子裹一裹用高鐵運送，只要不要忘了拿下車就行，他說他保證這樣沒事。

陳佩琪表示，另有人建議她應該去跟政府拿補助賣「蛋」，這樣有利潤，風險又小，舉例來說，進口1億3000萬個蛋，可以政府補助拿好拿滿，且好蛋3000萬個就行，不良率有1億個也沒關係，且還可用公帑幫忙銷毀。

陳佩琪也說，當然還有很多雜七雜八的意見，有人教她進口量不合規定， 千萬要凹「超買」，別吞下「走私」這兩字，開公司要弄個讓人不明就理的名字，這樣超思就可以賣蛋，小吃店也可以賣快篩了， 「總結經過昨天一整天的混亂後，我不得不承認自己實在不聰明啦！」

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